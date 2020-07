Morientes: "No me imagino a Messi vestido con la camiseta del Real Madrid o a Ramos con la del Barcelona"

En un acto de LaLiga, los embajadores Morientes y Forlán hablaron del final de Primera y Segunda y repasaron grandes nombres propios.

Fernando Morientes, exjugador de equipos como , o entre otros, fue preguntado si ve a Messi vestido con otra camiseta y fue claro en su respuesta: “Messi no ha nacido en nuestra Liga, pero casi porque debutó jovencito, son muchas las temporadas que lleva en el . Es un referente y un ídolo, le veo en la Liga, le veo en el Barça aunque haya controversias y las cosas no vengan bien. No me imagino a Messi en otro equipo, ni siquiera me le imagino vestido de blanco o a Ramos con la camiseta del Barça. Messi terminará su carrera en el Barcelona".

"Al Atlético siempre se le exige, pero tras la pandemia ha estado muy bien"

Por su parte Diego Forlán, ex de o entre otros, fue preguntado por la vuelta de Agüero a la Liga. “Habiendo estado en el Atlético de Madrid con un gran rendimiento. Si tuviera la oportunidad de volver sería espectacular. Para la Liga sería espectacular”.

También cuestionado por la temporada del Atlético de Madrid, su exequipo, afirmó que “es cierto que se le exige mucho y se le pide regularidad, pero la vuelta post-pandemia ha estado muy bien. Y en agosto tendrá las chances de Champions”.

"El VAR mejorará el fútbol, pero no eliminará el debate"

Moriente se mojó sobre el uso del VAR y la polémica reinante: “El VAR va a generar polémica lo haya o no. Personalmente creo que es un instrumento para mejorar el fútbol. Es manejado por personas y son jugadas interpretativas por lo que la polémica va a existir. En cuanto a otras jugadas como fuera de juegos flagrantes, gol o no… no hay duda. Ha venido para quedarse. Necesitará mejorar y es lógico y normal. Mejorará el fútbol, pero no eliminará el debate porque a veces nos ciegan los colores”.

"Benzema ha dado un paso fundamental y el Madrid será campeón si nada lo impide"

Morientes habló sobre el papel de Benzema y el título de Liga: "Benzema está haciendo una temporada fantástica, ha asumido el papel de líder junto a Ramos y si nada lo impide el Real Madrid será campeón de Liga y un papel fundamental será el de Benzema. Ha dado un paso al frente cuando el equipo lo ha necesitado y habla bien del jugador. Ha dado al equipo lo que necesitaban tras la marcha de Cristiano Ronaldo".

Respecto a la importancia de Courtois, Morientes habló de que "es pieza fundamental de este Madrid, debes tener buenos números ofensivos pero tambien defensivos. En este tramo final de Liga está en un gran estado. Tiene una posición muy específica donde le llegan poco, pero debe solventarlo con destreza". Aparte de los delanteros o Ramos, Courtois le ha dado muchos puntos".

"Lautaro sería una gran opción para cuando haya que dar el relevo a Suárez o Messi"

Respecto a si hace bien el Barcelona intentando fichar a Lautaro, Forlán dijo que "tanto Luis Suárez como Messi son determinantes. pero van cumpliendo edad. Todavía tienen físico para dar, pero al igual que hicieron con Griezmann o Dembélé deben tener recambio. Lautaro sería una gran opción para ir adaptándose y cuando deba darse no haya una grieta muy amplia".

Aguirre y el

Preguntado por Aguirre y si salvará al Leganés, Morientes afirmó que “El Vasco tiene mucha experiencia y eso el futbolista lo agradece porque ha vivido todo tipo de cosas. Tiene una personalidad acentuada. El Leganés está a tres puntos de salir del descenso. No dependen de ellos, es la peor noticia para ellos. Una de las mejores noticias es Aguirre por su personalidad y experiencia”.

“El ha logrado un merecido ascenso”

Morientes habló de lo sucedido con el Cádiz: “ SmartBank es siempre competitiva y hasta que no se llega a las últimas jornadas no se decide. El Cádiz ha hecho una temporada excepcional y es un ascenso muy merecido. Sigo mucho al Zaragoza y es un año muy importante para el ascenso, sigo también al que está en puestos de descenso, pero ojalá pueda mantenerse y subir pronto a LaLiga”.

Forlán por su parte añadió al respecto de la Liga Smartbank que aquí enn "seguimos aquellos equipos donde tenemos uruguayos, con compatriotas en Cádiz, , … siempre miramos a todos, pero seguimos más a los nuestros. Es una liga muy dura, con muchos viajes y se demuestra que no siempre se sube pronto. Ver a un Zaragoza por ejemplo, donde jugó Morientes, duele”.

"James puede triunfar en cualquier equipo, pero no encaja en el sistema del Madrid"

Morientes también fue cuestionado por el rol de James Rodríguez: “Sobre James Rodríguez a nadie se le escapa que es especial, con talento innato, pero me parece que el sistema del Real Madrid no termina de encontrarle posición. Ese 4-3-3 no tiene un mediapunta. James es de esos jugadores que acompaña muy bien al delantero. Isco tiene características parecidas, pero cae tirado a la izquierda. Se habla de que la relación con Zidane no es la mejor, pero partimos de la base de que tiene un talento especial. No sé si seguirá, pero sí sé que puede triunfar en cualquier equipo que esté. El Real Madrid es complicado para triunfar y disputar todos los minutos. Es tema del entrenador. Me parece muy interesante, pero hay otros jugadores que pueden hacerlo muy bien”.

"Arias debe consolidarse"

Forlán fue preguntado por Arias y Bacca: “Arias es un jugador de selección con mucha experiencia, pero compite en un equipo de gran nivel y donde debe tener adaptación. Cuando estás en un equipo con tanta competencia lo importante es seguir así. Condiciones tiene y debe consolidarse como quiere todo jugador”.

"En comparación con otras ligas, LaLiga tiene un final muy interesante"

Forlán elogió LaLiga respecto a otras: “En comparación con otras ligas, quedando tanto por decidir, hace que sea un final de Liga muy interesante”.

Morientes por su parte añadió que “creo que los exjugadores y la gente en general lo ha vivido con mucha emoción e ilusión, también incertidumbre. Es una liga algo diferente, pero teníamos muchas ganas de ver fútbol porque sin público se pierde un poco la salsa. Todos se han comportado ejemplarmente y que se ha podido desarrollar con normalidad pese a la gravedad de la pandemia que esperamos que acabe pronto". También añadió que "el aficionado es quien manda y es a quien hace divertirse. LaLiga ha puesto varias posibilidades para ver los partidos: escuchar radios mientras veo el partido, ver con la afición puesta, con el ruido ambiente, escuchar los sonidos de fútbol… cada uno puede elegir la manera de verlo. Ha sido un gran acierto".