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¿Podría Morgan Gibbs-White reunirse con su compañero de la selección inglesa Harry Kane en el Bayern de Múnich en 2027? Dietmar Hamann explica a GOAL por qué tendría sentido que el campeón de la Bundesliga se interesara por el talentoso mediapunta del Nottingham Forest, mientras Jamal Musiala, su actual número 10, atraviesa un periodo difícil desde hace 18 meses.

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El Bayern gastará mucho en los jugadores adecuados

Por su posición en el fútbol europeo y mundial, el Bayern siempre busca futbolistas de élite capaces de cambiar un partido. Históricamente, no ha estado dispuesto a pagar los traspasos más caros, ya que su prestigio suele jugar a su favor en las negociaciones.

En los últimos tiempos ha aflojado algo el gasto: en el verano de 2023 desembolsó 100 millones de euros (84 millones de libras/110 millones de dólares) por Kane, exdelantero del Tottenham. También invirtió unos 70 millones de euros (59 millones de libras/77 millones de dólares) para fichar al delantero colombiano Luis Diaz procedente del Liverpool y 53 millones de euros (44 millones de libras/58 millones de dólares) en Michael Olise, el imprevisible extremo internacional francés.

La inversión ha merecido la pena en todos esos fichajes. Olise ha acumulado una cifra extraordinaria de asistencias; Diaz no deja de correr por las bandas; y Kane, con 156 goles en 162 partidos, se ha convertido en ganador del Balón de Oro .

Se dispara la cotización del internacional inglés Gibbs-White

Sin embargo, en el Allianz Arena siempre hay margen de mejora y se ha apuntado a la posibilidad de incorporar a otro jugador creativo. Las especulaciones del verano de 2026 situaron a Gibbs-White en el radar del club.

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Se ha convertido en una figura clave para el Forest, del que lleva habitualmente el brazalete de capitán, y ha disputado 10 partidos con la selección absoluta de Inglaterra . Aunque tiene recursos técnicos de sobra, no es un número 10 que juegue por libre y siempre se esfuerza por el bien del equipo.

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¿Tendría sentido fichar a Gibbs-White para el Bayern?

Con esto en mente, ¿sería Gibbs-White un buen fichaje para acompañar a Kane? Preguntado por ello, el excentrocampista del Bayern Hamann, que habló por cortesía de Lottoland Live Casino, declaró a GOAL: «Tienen que evaluar la delantera.

«Obviamente, Musiala está lesionado y tiene problemas de salud. [Ismael] Saibari llegó al club, no empezó muy bien y ahora se ha lesionado. Así que creo que el próximo verano tendrán que hacer algo en las posiciones de ataque.

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«No me sorprendería que Gibbs-White estuviera en su radar. No sería el único. Si yo fuera aficionado del Forest, en cierto modo me alegraría que otros se interesaran por mis jugadores, porque eso significa que son buenos.

«Parece estar muy a gusto en el Forest, donde ha revitalizado su carrera y lo ha hecho realmente bien. Tendría sentido, pero creo que todavía falta mucho para que Gibbs-White llegue a Múnich».

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Los problemas de salud han frenado a Musiala

El Bayern estudia sus opciones después de que Musiala sufriera una grave lesión de tobillo en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025 y preocupantes problemas neurológicos que provocaron que se desplomara durante los amistosos de pretemporada contra el RB Leipzig y el Heidenheim.

El jugador de 23 años lleva tiempo sin estar a su mejor nivel. Preguntado por su situación actual, Hamann dijo sobre el internacional alemán: «Desde que firmó el contrato en febrero de 2025, el año pasado, hace 18 meses. Sufrió una lesión muscular en marzo o abril, en un partido fuera de casa contra el Augsburgo, lo recuerdo. Después volvió para el Mundial de Clubes y sufrió aquella grave lesión contra el Paris. Desde entonces no ha vuelto a ser el mismo.

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«Regresó hace unos 10 meses, en enero. Después, obviamente, tuvo sus problemas de salud. Por distintos motivos, no ha sido el mismo durante los últimos 18 meses.

«En el club dicen que ahora tienen bajo control sus problemas neurológicos. Pero volvió a sufrir una lesión muscular hace unas ocho semanas. Desde entonces no se le ha visto. Ojalá podamos verle jugar algo después del parón de selecciones. Con Saibari de baja y [Serge] Gnabry lesionado, creo que lo necesitarán hasta Navidad».

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El Bayern prepara sus planes de fichajes para 2027

Musiala solo ha disputado cuatro partidos con el Bayern esta temporada. El último fue la victoria por 7-0 ante el Union Berlin el 18 de septiembre. Todavía debería tener un papel que desempeñar de aquí a finales de año y durante el mercado de fichajes de enero.

Queda por ver qué sucederá entonces y el próximo verano con Gibbs-White, que tiene contrato con el Forest hasta 2028 y se espera que despierte el interés de numerosos clubes europeos .