Moreira quiere renovar con Motagua: "Estoy haciendo todo de mi parte para llegar a un acuerdo"

Liga Nacional de Honduras: El delantero paraguayo indicó que su intención es continuar en el Ciclón Azul la próxima campaña.

Roberto Moreira no tiene intenciones de salir de Motagua la próxima campaña. Así lo dejó en claro el jugador paraguayo en una charla con e programa SB Deportes.

"Hemos decidido con la familia quedarnos en Honduras, no hemos renovado. Pero optamos por quedarnos y cuidar a nuestros hijos, no hacer un viaje y exponerlos. Estamos hablando con el club, voy a poner de mi parte para quedarme. Falta que se oficialice la renovación", comenzó diciendo el delantero del Ciclón Azul.

Consultado sobre si ya hay un acuerdo con la institución, comentó: "Hablamos antes de que pasara todo esto, me pidieron la propuesta y allí se había quedado. Con la situación no se puede charlar mucho, pero hemos hablado. Entiendo todo, estoy haciendo todo de mi parte para llegar a un acuerdo. Obviamente no se puede hablar mucho de cuándo va a iniciar el torneo ni del tema de salarios que son temas puntuales que se tienen que hablar".

"En este momento la prioridad es Motagua, estamos bien, cómodos. Uno ha conseguido cosas importantes y le tiene cariño al club, cuando uno se siente bien en un lugar debe hacer todo para quedarse. De mi parte está todo, la dirigencia también tiene buena disposición, creo que vamos a llegar a un acuerdo", cerró.

Moreira consiguió dos títulos domésticos desde que llegó a Motagua en 2018.