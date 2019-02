Moreira elige su gol de cabeza en el hat-trick logrado ante Juticalpa

Primera División de Honduras: El atacante de Motagua se mostró satisfecho por su actuación en la goleada 4-0 de su equipo.

Roberto Moreira sobresalió en la goleada 4-0 de Motagua sobre Juticalpa al firmar un triplete, aporte que le permite a su equipo seguir de cerca al líder del Clausura, Marathón. En esta línea, el delantero eligió su tanto preferido del hat-trick conquistado.

"Me quedo con el de cabeza porque es en donde tengo mayor confianza, me gusta mucho ayudar a Motagua", aseguró el paraguayo, ex futbolista en el ascenso argentino desde 2011 hasta el desembarco en Honduras en el 2018.

"Como delantero uno tiene que tener con hambre de gol, hay varios atacantes en el club y debemos adecuarnos al funcionamiento del equipo. Queremos ayudar a Motagua", agregó Moreira.

Además, el nacido en Luque hace 31 años dejó en claro la meta del equipo de Tegucigalpa: "El objetivo está claro aquí, vamos por lo grupal. Cuando finalice el campeonato vamos a analizar lo que hicimos individualmente. Seguimos prendidos en el torneo y queremos más triunfos".