Álvaro Morata habló por primera vez sobre la decisión del seleccionador Luis de la Fuente de no convocarlo a la lista de la selección española que se coronó campeona de la Copa del Mundo 2026, con motivo de su reciente fichaje por las filas del Leganés, rival en la Segunda División española.

El delantero español concedió una entrevista al programa "El Larguero", en la que el eje central fue la conquista del Mundial por parte de "La Roja" de la mano de sus compañeros con los que ganó el título de la última Eurocopa 2024. Y lejos de mostrar cualquier sentimiento de disgusto por su ausencia en este logro histórico, el exdelantero del Real Madrid, el Milan y la Juventus afirmó su total comprensión de las decisiones del director técnico de la selección.

Morata comenzó sus declaraciones diciendo, según recogió el sitio "ESPN": "Tenía muchísimas ganas de estar en el Mundial. Pero viajé a Nueva York como si fuera parte del triunfo, porque vi a muchos jugadores que empezaron su carrera internacional conmigo. Puedes pensar en lo que habría pasado si el año hubiera sido diferente, pero no sirve de nada".

Y añadió el delantero de 33 años: "Todos somos humanos, y al final siempre queda una parte de ti que espera la convocatoria, la esperanza siempre está ahí. Creo que podría haber contribuido al grupo y creado una buena dinámica, pero las cosas eran más fáciles para el entrenador con mi ausencia. Imagina empezar un Mundial y que todo el mundo se pregunte qué hago allí; era mejor evitar ese ruido".

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Morata expresó su alegría por el nivel que ofrecieron sus compañeros en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá: "Borja Iglesias y el resto de los delanteros también merecían estar. Siempre he hablado del nivel de Mikel Oyarzabal, igual que de Ferran Torres; marcó el gol que yo mismo deseaba marcar, y me alegré muchísimo por él".

Morata también bromeó con su entrenador De la Fuente sobre el momento en que le comunicó la decisión de dejarlo fuera antes del torneo, diciendo: "Creo que fue incluso antes de anunciar la lista preliminar. Le dije que lo entendía perfectamente y que les deseaba toda la suerte del mundo. Lo único es que no cumplió su promesa conmigo, porque dijo que si ganaba el torneo saldría montado a caballo con la copa en la mano, pero todavía tiene tiempo de hacerlo".

Morata cerró sus declaraciones con una autoevaluación de su decisión de unirse al Leganés en la nueva temporada, asegurando que rechazó ofertas de clubes que actualmente disputan la Liga de Campeones de Europa: "Hacía mucho tiempo que no me divertía de esta manera. Marcar 20 o 30 goles no iba a cambiar mi vida, pero lograr el ascenso a la Liga española con este equipo sí podría hacerlo".