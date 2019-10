Morata hace historia y evita la tragedia

Álvaro Morata entró en la historia al ser el primer futbolista en marcar un gol con el y el en la Champions/Copa de Europa.

El futbolista volvió a marcar y de nuevo lo hizo de cabeza, como ya hiciera ante el . Es una de las especialidades del ‘9’ que lleva cuatro de sus ocho tantos como rojiblanco con la testa.

El delantero rojiblanco sigue haciendo historia en la Champions al anotar con cuatro de los equipos más potentes del continente: , , Real Madrid y Atlético de Madrid

Álvaro Morata has now scored a Champions League goal for:



🇪🇸 Real Madrid

🇮🇹 Juventus

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇪🇸 Atlético Madrid



The first player ever to complete the Madrid double. pic.twitter.com/AXxQ82T62k