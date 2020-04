Morales: "A pesar de ser hincha de la U me jugaba 100% la opción de triunfar en Colo Colo"

El volante de 34 años confesó que hizo todo lo posible por volver a los azules y firmó en Macul solo cuando el club que ama le cerró las puertas.

A inicios del 2016, Pedro Morales era el capitán del , portada del FIFA, ícono de la y su gran anhelo era regresar al club del cual es hincha, Universidad de Chile. Con la U, había jugado 63 partidos entre sus dos períodos y, además de ser el equipo que le valió el salto a Europa, había sido uno de los cuadros con los que había gritado campeón. De un Torneo de Primera y de una Copa . Pero la oferta para retornar, por tercera vez, nunca llegó. Es más, fue a y tres años después explicó cómo se gestó una 'traición' que luego le trajo saldos positivos.

Sobre su paso al archirrival de los laicos, relató que "costó. No mucha gente sabe que cuando se me abrieron las puertas de Colo Colo yo estaba en Concepción, entrenando y con mi mujer ese día viernes estábamos súper tristes, en el sentido de cómo le iba a hacer eso al club que me dio la oportunidad de jugar un equipo grande y que yo había sido feliz en la U. Mi mujer me dijo: 'Llama mañana sábado temprano a la U y diles que tienes la opción de Colo Colo y que hagan algo'. Lo primero que hago es mandar mensajes a la gente de la U y les digo que está esta posibilidad, que ojalá puedan hacer algo, porque quería quiero seguir jugando. En la tarde me responden que muchas gracias por avisar, pero no podían hacer nada. Por eso me quedé tranquilo, porque yo intenté llegar a la U, no me abrieron las puertas y firmé en Colo Colo", en una charla con Redgol.

El 10, que hoy se encuentra sin club tras dejar Deportes Temuco, fue bien recibido en Macul, en un semestre en el cual el título quedó en manos de la U mientras él jugó 9 partidos por los albos. Pero el cariño con el plantel le permitió seguir entrenando el segundo semestre, cuando ya no tenía vínculo contractual con los albos. Añadió: “Me llevé la grata sorpresa que todos en el club me recibieron de buena forma, tengo muy buenos amigos ahí. Los hinchas y mis compañeros se dieron cuenta que a pesar de ser hincha de la U me jugaba 100% la opción de triunfar en Colo Colo. Tuve la mala suerte de lesionarme en momentos buenos cuando Guede me tenía considerado. Las lesiones me jugaron una mala pasada. Después seguí entrenando en Colo Colo porque me abrieron las puertas, mis compañeros me escribían que tenía las puertas abiertas y que no tenía que estar en cuatro paredes en un gimnasio. Conversé con Guede y pude entrenar todo el semestre. Me hicieron partícipe de todas las cosas, incluso de la fiesta de la celebración (del título), pero no fui por respeto, yo estaba entrenando y no es algo que hubiese ganado yo. Les agradezco el trato positivo que tuvieron conmigo”.

“Pero nosotros somos todos hinchas de la U totalmente. Mis hijos, mi señora, mi viejo, mi suegro. A todos los hice hinchas de . A mi mujer yo le pedía que por favor fuera al estadio cuando jugaba en Colo Colo y no iba, no le gustaba ir. A mi hijo nunca le compré la camiseta de Colo Colo, nunca quiso porque él es hincha de la U. Soy de la U y espero ojalá se dé la posibilidad de jugar ahí, siento que puedo entregar muchas cosas, yo estoy bien y me estoy cuidando”, culminó Morales, con el inscrito cuatro veces en la y seleccionado por Chile a niveles Sub 20, Sub 23 y adulto en el camino rumbo a 2010 con Marcelo Bielsa como entrenador.