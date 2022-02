La Copa África, el 'aliado' inesperado de Rayados de Monterrey ante Al-Ahly en el Mundial de Clubes 2022

Pocos conocen el Mundial de Clubes como Rayados de Monterrey. El cuadro regio se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los representantes habituales de la Liga MX en el certamen que reúne a los campeones de todas las confederaciones, siendo esta su cuarta presentación hasta el momento.

El año pasado tuvo una participación histórica para los mexicanos, pues Tigres fue el primero en conseguir el pase a la gran final y luego caer ante Bayern Munich por 1-0. Ahora, el equipo del Vasco Aguirre tiene la ilusión de repetir lo hecho por su eterno rival y para ello tiene que superar su primer obstáculo: Al-Ahly.

Los egipcios, que se consagraron campeones de la Champions League de África, también tienen un enorme recorrido en el Mundial de Clubes y saben cómo se juegan este tipo de partidos. Sin embargo, Al-Ahly llega con muy pocas expectativas al torneo debido a la larga lista de ausencias que tiene ante Rayados.

Afectados por la Copa África

Y es que el partido de los cuartos de final coincide con la final de la Copa África, donde Egipto enfrenta a Senegal en un partido de todo o nada. Al-Ahly es uno de los equipos del campeonato local que aporta más jugadores al seleccionado nacional y esto inevitablemente afecta su planificación.

Los jugadores que actualmente están en Camerún son: Mohamed El Shenawy, Amr El Solía, Hamdy Fathy, Mohamed Sherif, Ayman Ashraf, Akram Tawfik y Mohamed Abdelmonem, de los cuales los seis primeros regularmente forman parte del once inicial del entrenador Pitso Mosimane.

A esto se suma la baja sensible de Percy Tau, quien se encuentra lesionado y tampoco será parte del equipo que enfrente a Rayados. La lista de ausencias parece infinita en un campeón africano que acumula seis partidos de manera consecutiva sin conocer la victoria.

Rayados no debe confiarse

Al-Ahly se ha caracterizado por no depender en exceso de sus figuras y suele competir a un alto nivel gracias a su extraordinario funcionamiento colectivo, siendo esta una razón de peso para asegurar que Monterrey no puede caer en la trampa de la relajación ante un rival aparentemente sin armas.

Mosimane suele apostar por el esquema 4-2-3-1, el cual le permite a los egipcios mantener el orden en todas sus líneas con facilidad. Al-Ahly es bastante conservador y aprovecha las oportunidades que tiene para luego replegarse, un libreto que seguramente repetirán en este importante compromiso.

En esa propuesta, hay una serie de jugadores que Rayados no debe descuidar en este compromiso. Uno de ellos es Mohamed Magdy Afsha, quien no atraviesa su mejor momento; también Ali Maaloul, Aliou Dieng y Badr Benoun, sobre quienes seguramente recaerá la responsabilidad de asumir el liderazgo en el campo.

Sin expectativas

Al-Ahly es un equipo que normalmente le da mucha importancia al Mundial de Clubes, certamen al que ha asistido seis veces (solo lo supera el Auckland City con nueve). Sin embargo, esa percepción cambió de manera radical luego de enterarse que perderían casi la mitad de su plantel por la Copa África.

Y es que en Egipto consideraban posible eliminar a Rayados y luego hacer lo propio en semifinales ante Palmeiras, como hicieron el año pasado en el tercer lugar. Pero las expectativas desaparecieron casi en su totalidad, pues el grueso del plantel que viajó a Camerún solo estaría disponible en la próxima ronda.

La final era el gran objetivo del Al-Ahly y ahora, con todos los cambios que deben hacer para poder armar el once ante Rayados, no considerarían un fracaso quedar eliminados en los cuartos de final. Sin duda, una enorme ventaja para un Monterrey que no quiere hacer menos que Tigres en 2021.