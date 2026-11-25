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En la Champions League asiática, el Al-Hilal de Simone Inzaghi deja escapar una ventaja de dos goles y empata (como el Inter en Bérgamo ante el Atalanta en la Serie A) en el campo del Neftchi Fargona, en Uzbekistán, tras los goles de Ismoilov y Akcicek, este último en propia puerta, que neutralizaron la ventaja inicial lograda por Watkins y Martinelli.

En la misma competición, otro equipo saudí, el Al-Nassr, gana 2-1 en casa al Al Sadd catarí, donde juega el defensa italiano Alessio Romagnoli, gracias a los goles de los portugueses Cristiano Ronaldo y Joao Felix, este último de chilena.

CR7 abre el marcador de penalti y alcanza los 987 goles en su carrera, a 13 de los mil como profesional. Después, el VAR le anula un segundo gol por fuera de juego.

El entrenador español Pep Guardiola le dijo al exdelantero brasileño Romario: «La federación portuguesa de fútbol debe dar a Cristiano Ronaldo un final digno a su carrera con la selección. Ambas partes deben esforzarse para garantizar una despedida a la altura. No puede acabar tan mal: ha sido demasiado importante para Portugal y para las generaciones futuras. Es un futbolista excepcional y esta situación debe resolverse sin falta. Merece un homenaje para sentir el cariño de sus compatriotas. No se puede juzgar una carrera tan larga y llena de éxitos solo por un malentendido. Lo mismo vale para otras figuras históricas, como Maldini y Messi».

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El exentrenador del Milan Vincenzo Montella declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «De niño era del Milan de los grandes jugadores, idolatraba a Marco van Basten. Silvio Berlusconi era un señor, aunque a menudo quería opinar e influir en las decisiones. Estaba acostumbrado a un equipo de ganadores del Balón de Oro, pero nosotros no teníamos ninguno. En broma le decía que, si me compraba uno, yo también jugaría un fútbol ofensivo».

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«El verano siguiente fue el de las cosas formales, como decía el directivo Fassone después de cada fichaje: llegaron Bonucci y Calhanoglu, pero no los resultados. ¿Qué salió mal? Ni siquiera recordaba esa expresión. Me parecían más eslóganes publicitarios que mensajes concretos. El año anterior habíamos ganado la Supercopa de Italia ante la Juventus en los penaltis».



«Luego, la temporada siguiente hubo mucha confusión: el cambio de propietarios, muchos jugadores nuevos y un caos general en los fichajes. No siempre se consensuaban las decisiones; muchas veces ni siquiera me consultaban. Cuando llegó el momento de fichar a un delantero, descubrí que se nos había acabado el presupuesto. Y era una de las posiciones que había que reforzar. Fichamos a Kalinic por 15 millones de euros; era difícil hacer más».

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«Y, aun así, ¿se hablaba de Cristiano Ronaldo? Nunca me lo creí, me parecía fútbol fantasy».