Monchi: "Tenemos que reconducir los derbis y transmitir cordura"

Monchi, director general deportivo del Sevilla, compareció en rueda de prensa tras la derrota de su equipo tras la eliminación en el derbi de octavos de final de la Copa del Rey. El directivo quiso mandar un mensaje de cordura después de que el partido tuviera que suspenderse el pasado sábado por el lanzamiento de una barra de plástico con Joan Jordán.

"Doy la enhorabuena al Real Betis Balompié por pasar la eliminatoria. Tenemos que intentar reconducir entre los dos clubes lo que ha pasado y transmitir cordura y tranquilidad. Queda un derbi en nuestro campo y todos tenemos tiempo para volver a reconducir los derbis y disfrutar el que gana y sufrir el que pierde. Tenemos una oportunidad para reconducir los derbis".



La baja de Jordán: "Saco al Betis de la reflexión. Los comités creo que no han estado afortunados con la decisión, Jordán no ha estado aquí hoy y no era ninguna pantomima. A mí me hubiera gustado que hubieran tomado el tema con más tranquilidad. Había fechas y no se han buscado. Quiero dar un discurso de normalidad y no voy a retroceder en ello".



¿Qué opina de los mensajes de los jugadores del Betis sobre que Lopetegui incitó a Jordán a fingir?: "Cada uno es responsable de lo que escribe. Yo también digo tonterías en twitter, darle vueltas no ayuda al futuro. Tenemos una oportunidad de dar una imagen de cordura y normalidad. Yo salí a saludar cuando ganamos un derbi y si volvemos a ganar, lo volveré a hacer".



¿Le influirá negativamente en lo que queda de temporada?: "Creo que no, tenemos que saber recuperarnos y cuando se cae hay que levantarse. No se pueden buscar excusas en las bajas. Hemos demostrado que sabemos caernos y levantarnos".



¿Cómo quedan las relaciones entre clubes?: "Creo que los ejecutivos tenemos que estar por encima de esto. Vamos a intentar construir y no creo que sea el momento de destruir entre los dos clubes. El que le toque perder tiene que aguantar el tirón. Estoy dolido como el que más por perder pero que se hable de fútbol".