El delantero ghanés del club belga Union Saint-Gilloise, Mohammed Fuseini, fue víctima de un robo a mano armada a plena luz del día el pasado domingo en la capital belga, Bruselas, donde le sustrajeron su lujoso reloj de la marca Rolex tras ser sacado por la fuerza de su coche por parte de 3 individuos encapuchados, en un incidente que su club describió como "sumamente impactante".

Según informó el canal belga "HLN", un vídeo que circula por internet muestra al jugador de 24 años siendo sacado por la fuerza de su coche por parte de 3 individuos encapuchados, antes de que le robaran su reloj Rolex, cuyo valor oscila entre los 8.000 y los 14.000 euros.

El ataque se produjo a plena luz del día, donde otras dos personas registraron el coche de Fuseini en busca de otras pertenencias de valor, antes de que los agresores huyeran rápidamente del lugar de los hechos, dejando al jugador en estado de shock.

El club Union Saint-Gilloise declaró en un comunicado oficial: "Las imágenes captadas el pasado domingo son sumamente impactantes", añadiendo que el jugador ya pudo reincorporarse a los entrenamientos tras someterse a un reconocimiento médico en el hospital para comprobar su estado.

Fuseini no fue la única víctima de ese día, ya que la Fiscalía de Bruselas declaró: "3 personas fueron víctimas de un robo a mano armada cuando regresaban a sus coches en Bruselas el domingo y, según los primeros resultados de la investigación, fueron agredidas por varios individuos que les robaron diversas pertenencias de valor, entre ellas relojes, teléfonos y objetos personales".

En un giro llamativo, las autoridades belgas lograron identificar a uno de los sospechosos y detenerlo, ya que la Fiscalía de Bruselas señaló que "durante el registro de su vivienda se encontraron objetos robados", añadiendo que "se le imputó el cargo de robo a mano armada dentro de una banda organizada y se dictó una orden de arresto contra él".

La Fiscalía solicitó la designación de un juez de instrucción y la detención preventiva del sospechoso, en el marco de las investigaciones en curso para desenmascarar al resto de los miembros de la banda que llevó a cabo los robos a mano armada en la capital belga.

Fuseini juega en el Union Saint-Gilloise desde el verano de 2024, donde goza de una gran popularidad entre la afición belga, y ha marcado 14 goles en 71 partidos disputados con el club en todas las competiciones. Había anotado el gol de la victoria en la final de la Copa de Bélgica el pasado 14 de mayo, con la que su equipo se coronó a costa del Anderlecht.