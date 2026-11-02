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Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Momento embarazoso para la estrella del Real Madrid: una famosa actriz internacional rechaza una invitación privada de Vinícius

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Un informe periodístico reveló este lunes que el brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, vivió una situación embarazosa.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que, mientras esperaba su regreso a LaLiga por su sanción de cuatro partidos, los informes indican que Vinicius Junior intentó acercarse a Sadie Sink, la actriz conocida por su papel en la serie Stranger Things.

 Según numerosos informes difundidos en las redes sociales y en la prensa inglesa, el delantero del Real Madrid se puso en contacto con ella a través de Instagram para invitarla a asistir a un partido en el estadio Santiago Bernabéu desde el palco VIP, pero ella lo rechazó.

 Sin embargo, mientras "Vini" está ocupado con este supuesto rechazo, Yan Diomande aprovecha su ausencia para copar los titulares: el extremo marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias en tan solo siete partidos, algo suficiente para convencer a todos.

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