Molestia en Atlético Nacional por contacto de América con Gustavo Torres

El club vallecaucano está interesado en contar con el delantero para el reinicio de la Liga, pero el Verde solo acepta venta.

La salida de Michael Rangel sigue generando apuros en el campeón del fútbol colombiano que busca con insistencia un elemento para reemplazarlo. Gustavo Torres, actualmente en , fue uno de los apuntados por la dirigencia luego de no poderse concretar a Cesar Arias del .

El propio presidente del Verde, Juan David Pérez, confirmó los contactos desde por Torres: "Por Gustavo Torres recibí una llamada sobre las 10:30 a.m. de Tulio Gómez. Me preguntó sobre la opción de un préstamo para América y fui claro, en esas condiciones se descarta, no está en nuestro presupuesto prestarlo", comentó el dirigente en Zona Libre de Humo este miércoles.

Pese a la negativa oficial, al parecer el Escarlata siguió insistiendo, pero directamente con el jugador y de maneras poco ortodoxas, lo que generó molestia en tierra antioqueña. Goal conoció de fuentes oficiales que personas cercanas al América se comunicaron con Torres con el fin de lograr su vinculación.

Más equipos

El mismo delantero dio aviso a Nacional sobre la situación, que fue confirmada por el club en otras averiguaciones. Si bien aún no se han confirmado detalles de lo que pudo haberle ofrecido el cuadro caleño a Torres, las vías utilizadas no cayeron para nada bien en la interna Verdolaga pues entienden que ya se había dado respuesta oficial en el diálogo entre directivos.

Gustavo Torres está en su segunda etapa en Atlético Nacional, luego de un breve paso por de . Ha sido tenido en cuenta por Juan Carlos Osorio y ha marcado 4 goles en 5 partidos, siendo todavía uno de los jugadores más resistidos por parte de la afición.