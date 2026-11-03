El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, anunció la lista de su equipo para enfrentarse al AEK Atenas mañana, miércoles, en la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.
Las decisiones de Mourinho estuvieron marcadas por la ausencia de Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler.
El Real Madrid había conseguido la victoria en las tres primeras jornadas de la Liga de Campeones de Europa ante el Inter de Milán, la Roma y el Leipzig.
La lista completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:
Porteros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.
Defensas: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.
Centrocampistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martínez.
Delanteros: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espí - Brahim Díaz - Yan Diomandé.