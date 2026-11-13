Cómo ver Moldavia contra Kazajistán con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 13 nov 2026 - 12:00 Zimbru Stadium

Moldavia recibe a Kazajistán en el estadio Zimbru de Chisináu en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA que tiene mucho peso para ambos equipos en la clasificación del grupo.

La Moldavia de Lilian Popescu llega a este encuentro tras ganar el partido de ida en octubre por 1-2 a domicilio ante Kazajistán, una victoria que le dará confianza para este duelo en casa. Su campaña en la Liga de Naciones ha sido irregular, con derrotas ante Eslovaquia antes y después de ese triunfo, pero contará con el apoyo del público del Zimbru para dar continuidad a aquel resultado positivo.

Kazajistán, dirigido por John van't Schip, llega tras empatar 2-2 ante las Islas Feroe en su partido más reciente. Ese resultado prolongó la irregularidad de un equipo al que le ha costado encadenar buenos resultados en este grupo.

Moldavia ocupa el tercer puesto del Grupo 3 y Kazajistán, el cuarto, por lo que ambos equipos están presionados para sumar puntos y mejorar su posición antes de que concluya la fase de grupos.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver este partido en directo.

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