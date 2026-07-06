Moises: «Me alegro de que Salah se vaya del Liverpool... y esta es nuestra postura respecto a su fichaje»

David Moyes, técnico del Everton, se alegró de la salida de Mohamed Salah del Liverpool y bromeó sobre la posibilidad de ficharlo tras expirar su contrato.

Salah dejó el Liverpool tras ganar dos Premier Leagues, la Champions 2019, el Mundial de Clubes, la FA Cup 2022 y dos Copas de la Liga.

Moyes, en declaraciones a «Liverpool Echo», admitió que se alegra de la marcha del ‘11’ del rival local. ya que el capitán egipcio —que espera jugar contra Argentina en cuartos del Mundial el martes— le marcó nueve goles a los Toffees.

Moyes admitió: «No soy quien para hablar de Salah, porque mi equipo es el Everton y somos rivales acérrimos».

Y añadió: «Pero todos en el Everton estamos contentos de su salida, porque ha sido un gran goleador y la afición del Liverpool lo disfrutó».

Y añadió: «Por eso todos nos alegramos de que Mo se marche del Liverpool. Estoy seguro de que no es el final para él, pero sus actuaciones han sido excepcionales».

Sobre la posibilidad de que Salah fiche por el Everton, Moyes fue claro: «No es posible; la competencia es enorme y su valor para el Liverpool es muy grande».

Por ahora, Salah sigue sin destino fijo tras dejar el Liverpool y permanecerá como agente libre hasta el final de la Copa del Mundo con Egipto.