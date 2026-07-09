Mohamed Wahbi desafía a Francia: «Ahora somos más fuertes que en 2022... y no caeremos en esa trampa»

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, confía plenamente en su equipo de cara al duelo de cuartos de final del Mundial 2026 contra Francia este jueves.

En la ruedade prensa previa, rechazó ver el encuentro como una recompensa y subrayó que sus ambiciones van más allá de los cuartos de final.

«No me gusta que digan que ya tuvimos éxito. Las valoraciones se hacen al final. Nos esforzamos al máximo para ganar y no escuchamos a quienes dicen: “Lo que habéis hecho está muy bien, pero Francia es la gran favorita de todos modos”», afirmó.

Y añadió: «No caeremos en esa trampa. Jugaremos para llegar a semifinales, como si estuviéramos en una situación poco envidiable. No hay partidos adicionales; nuestra única recompensa es ganar el Mundial».

Esta mentalidad refleja las ambiciones de una selección que ya no se conforma con hazañas puntuales, sino que quiere consolidarse entre la élite mundial.

Hacer daño a los franceses

Wahbi adelantó algunas ideas tácticas: cree que la clave está en dañar a los franceses cuando no tengan el balón.

Explicó: «La clave está en hacerles daño cuando tenemos la posesión. No solo por las bandas, sino también explotando sus puntos débiles en el centro del campo. Ese es el objetivo, pero no voy a entrar en detalles (ríe)».

Wahbi cree que su equipo ha mejorado desde 2022 y que Marruecos saldrá sin complejos.

Sobre la semifinal de 2022, añadió: «Nuestros puntos fuertes nos han devuelto aquí; hemos mejorado, como Francia. Somos mejores que en 2022. Entonces, como aficionado, sentí remordimientos; ahora debemos jugar sin ellos, darlo todo y ganar».

Wahbi mostró plena confianza en la preparación del equipo y destacó el trabajo del cuerpo técnico.

Y añadió: «Debemos superar a nuestro rival; todo dependerá de nuestra calidad de juego. Ambos tenemos experiencia, así que no creo que eso marque la diferencia. Será un partido muy igualado. La energía de la selección marroquí es enorme, y eso marcará la diferencia».

Y concluyó: «Estamos tranquilos con nuestro plan y con el trabajo hecho. Ya lo dije antes: estaba más preocupado por el partido contra Canadá que por este contra Francia».

Wahbi se mantiene fiel a sus principios

Fiel a sus principios, Wahbi se niega a cambiar su enfoque y afirma: «El enfoque debe ser el mismo en todos los partidos. Las exigencias diarias, los análisis y las reuniones del equipo son iguales, ya sea contra Francia en cuartos de final del Mundial o contra Burundi en un amistoso».

Concluyó: «Hay que mantener la motivación y la rutina para conservar la calma. Sabemos que todo un país nos apoya, pero no necesito recordárselo a los jugadores; ellos ya lo saben. Saben para quién juegan».