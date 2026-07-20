Mohamed Senhaji cuenta con el respaldo de Deschamps y Mbappé, mientras Zidane lucha por él. ¿Qué está pasando?

Medios franceses informan de una fuerte tensión entre la selección francesa y la Federación Francesa de Fútbol antes y durante el Mundial 2026, por el intento de la Federación de apartar a Mohamed Senhaji, responsable de seguridad del equipo desde 2004, quien fue sancionado con la jubilación anticipada en 2022 por recibir un regalo de Kylian Mbappé, mientras que Zinedine Zidane, futuro seleccionador, quiere mantenerlo.

Según L’Équipe, Este lunes, la Federación Francesa de Fútbol publicó, pocos días antes de la concentración del 29 de mayo en Clairefontaine, una oferta para el puesto de jefe de seguridad que Senhaji ocupaba desde 2004, lo que indignó a Didier Deschamps y a los jugadores.

El exjefe de policía se jubiló anticipadamente en 2022 tras una donación de Kylian Mbappé que el jugador consideró ilegal; aun así, la Federación lo mantuvo en el cargo hasta el Mundial para calmar los ánimos.

Deschamps y los jugadores, que no querían viajar sin él, presionaron a la Federación, que retiró la oferta y mantuvo a Senhaji en su puesto.

Senhaji, al conocer la convocatoria, temió ser reemplazado antes de la concentración, lo que puso en duda su futuro pese a sus vínculos con las estrellas.

Senhaji, amigo de la familia Mbappé, de Zidane y de Barthez, es clave en la selección, aunque la dirección de la Federación no lo respalda y solo mostró un apoyo tibio en el asunto de la donación.

En esencia, la FFF ya no quiere conservarlo, pero Zidane —principal candidato a suceder a Deschamps y que asumirá el cargo a finales de julio— insiste en mantenerlo, lo que augura un nuevo enfrentamiento entre el próximo seleccionador y la dirección de la Federación.

Francia terminó cuarta en el Mundial 2026 tras perder 4-6 ante Inglaterra por el tercer puesto, cerrando un torneo lleno de tensiones entre la selección y la Federación. el último de los cuales fue el «caso Senhaji», cuyas repercusiones podrían prolongarse con el inicio de la nueva etapa de Zidane.