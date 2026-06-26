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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mohamed Salah ya eligió su futuro antes del Mundial y rechazó la oferta del Al-Hilal, sorprendiendo a la Liga Saudí

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La estrella egipcia deja el Liverpool tras nueve años históricos

Mohamed Salah, estrella del Liverpool, ha sorprendido a la Liga Saudí tras recibir una oferta del Al-Hilal para la próxima temporada.

Según varios medios, el Al-Hilal le ofreció un contrato de tres años por 60 millones de euros, 20 millones por temporada.

Sin embargo, Karim Ramzi, presentador del programa «Desde El Cairo» del canal egipcio «On Sport Max», asegura que Salah no jugará en Arabia Saudí la próxima temporada.

Según el periodista, el jugador ya ha elegido su próximo destino antes del Mundial 2026 y ha cerrado todos los detalles.

Ramzi añadió que, con un 90 % de probabilidades, se trata de un equipo europeo, y que el 10 % restante corresponde a la Major League Soccer, destino del que también se ha especulado.

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El jugador ya había anunciado el fin de su etapa en el Liverpool tras nueve años históricos en Anfield, donde ganó dos Champions y dos Premier.

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