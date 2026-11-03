En un momento en el que los clubes saudíes compiten por fichar a las principales estrellas del fútbol mundial, parece que Mohamed Salah no sitúa las tentaciones económicas entre sus prioridades actuales, después de haber rechazado una oferta descomunal del club saudí Al Shabab, prefiriendo continuar su trayectoria con el Trabzonspor turco, pese al atractivo valor económico que incluía la oferta.

Según lo informado por el sitio "africafoot", citando informes turcos, el Al Shabab intentó seducir al delantero egipcio, profesional en las filas del Trabzonspor, con una oferta económica descomunal que incluía un salario anual garantizado por valor de 25 millones de euros, en un intento de convencerlo de trasladarse a la liga saudí.

Pese a la magnitud de la oferta, Salah decidió rechazar la idea y aferrarse a la permanencia con su club turco, en un paso que refleja su deseo de continuar su experiencia actual y de no pensar en afrontar un nuevo desafío durante el próximo periodo.

El asunto no se detuvo en el rechazo de la oferta saudí, ya que los informes señalan que el internacional egipcio ha zanjado su postura sobre su futuro y pidió a su agente, Ramy Abbas, que dejara de informarle de cualquier nueva oferta de traspaso, en una clara señal de su deseo de continuar en la liga turca y centrarse en su camino con el Trabzonspor.

El empeño de Salah por quedarse llega en medio de los destacados niveles que ofrece desde el inicio de la temporada, tras haber marcado 10 goles y dado 5 asistencias en los 13 partidos que ha disputado en las distintas competiciones, con lo que el total de sus contribuciones goleadoras asciende a 15 participaciones directas, algo que lo ha convertido en el centro de atención de varios clubes que buscan hacerse con sus servicios.

El delantero egipcio está vinculado con un contrato con el Trabzonspor que se extiende hasta el 30 de junio de 2028, mientras que su valor de mercado se estima en unos 17 millones de euros.

En el plano de las competiciones, el Trabzonspor se prepara para disputar su próximo partido ante el Friburgo alemán, en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League.