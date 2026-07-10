Mohamed Salah podría fichar por la MLS tras dejar el Liverpool

Sporting Kansas City está muy interesado en Mohamed Salah, según The Athletic. El egipcio, libre tras dejar Liverpool, podría jugar en la MLS.

Pese al interés, se considera baja la posibilidad de que se traslade a Kansas City.

La Saudi Pro League también lo sigue, pero se dice que prefiere quedarse en Europa. Antes se daba por hecho que iría a Arabia Saudí.

Sin embargo, el jugador no descarta fichar por la MLS. Varios clubes estadounidenses lo siguen, pero Sporting Kansas City parte con ventaja.

Además, el nuevo accionista mayoritario, Peter Mallouk, es hijo de inmigrantes egipcios, lo que podría hacer más atractiva la opción de Kansas City para el jugador.

Salah ha tenido una temporada decepcionante en el Liverpool, donde se enfrentó en varias ocasiones al ya destituido entrenador Arne Slot. A finales de marzo, el jugador estrella anunció su marcha del club con el que se proclamó dos veces campeón de liga y ganó una vez la Liga de Campeones.