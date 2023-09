Mohamed Salah es objetivo del Al-Ittihad con una oferta de transferencia récord de 215 millones de libras, pero ¿Liverpool lo venderá?

La superestrella del Liverpool, Mohamed Salah, recibió una oferta récord de £215 millones (271 millones de dólares) del equipo saudí Al-Ittihad

El internacional egipcio ya ha visto a los 'Reds' rechazar una oferta por sus servicios que se decía que ascendía a 150 millones de libras (189 millones de dólares). Esa oferta se presentó antes de que se cerrara de golpe la ventana de fichajes en Inglaterra. Los equipos de Medio Oriente todavía están en condiciones de reforzar sus respectivas plantillas, lo que significa que la resistencia del Liverpool sigue siendo puesta a prueba.

Según The Sun, Al-Ittihad ha puesto sobre la mesa una propuesta por un valor inicial de 170 millones de libras (214 millones de dólares), y ese paquete aumentará a 215 millones de libras una vez que se tengan en cuenta varios complementos. También se informa que a Salah le presentaron un contrato que le permitiría ganar 2,45 millones de libras esterlinas (3 millones de dólares) a la semana.

El contrato de Salah incluiría una serie de incentivos adicionales, y el jugador de 31 años recibiría una parte de la venta de camisetas, un bono por victoria de 55.000 libras esterlinas y funciones de embajador en tres importantes empresas saudíes que estarían activas durante todo el periodo. de su estancia.

Jurgen Klopp ha sostenido que Salah no está a la venta, y es poco probable que esa postura cambie con el Liverpool en una posición en la que no podrían traer un reemplazo para su delantero si este se marcha. Si el Al-Ittihad no logra fichar al ícono de la Premier League en esta etapa, reavivará su interés cuando se reabra la ventana de transferencia.