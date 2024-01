Mohamed Salah, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se pierde con Egipto y el Liverpool

El Faraón debió ser sustituido en el empate ante Ghana y encendió las alarmas de Egipto y Liverpool.

La Copa África comenzó con malas noticias para Egipto. A la igualdad en el debut ante Mozambique se le sumó la lesión de Mohamed Salah, su máxima figura, que poco antes del mediotiempo debió salir en el 2-2 contra Ghana, por la segunda jornada.

El delantero se derrumbó en el césped y rápidamente se encendieron las alarmas en el banquillo egipcio. A pesar de que recibió tratamiendo médico en el campo, no estaba en condicionar de continuar y debió ser sustituído.

¿Qué tiene Mohamed Salah y cuánto tiene estará de baja?

Rui Vitoria, el seleccionador egipcio, le dijo a los periodistas cuando le preguntaron sobre la condición física de Salah: "Aún no sabemos cuál es la lesión. Espero que no sea un gran problema, pero fue un drama en la primera mitad. Fue un momento difícil para nosotros porque en la segunda parte solo pudimos hacer dos cambios. Pero ahora, no sé. Es demasiado pronto para ver algo. Creo que no es peligroso, pero veremos si Salah se recupera".

Klopp, su entrenador en Liverpool, también habló: "No sabemos nada sobre Mo. Anoche hablé con él y le pregunté cómo estaba. Estas lesiones necesitan una evaluación adicional, eso es lo que están haciendo ahora y sabremos más. En ese momento (cuando sucedió) fue un shock. No pude ver que fuera golpeado por algo de alta intensidad y luego cayera. Estas lesiones en los isquiotibiales pueden ocurrir de diferentes maneras, pero él lo sintió. Todos sabemos lo rara vez que Mo sale o necesita el cambio, así que definitivamente tiene algo, así que veremos. Habrá ultrasonido y resonancia magnética y luego veremos qué planea Egipto. Pero es demasiado pronto".

¿Qué partidos se perderá Mo Salah con Egipto y Liverpool?

Todavía existe la esperanza de que Salah participe en el último partido de la fase de grupos de Egipto, que será el lunes ante Cabo Verde. Los Faraones deberán obtener un resultado positivo para asegurar su clasificación a las rondas eliminatorias.

Con respecto a Liverpool, todo dependerá, además de su lesión, de cómo le vaya a los egipcios en la Copa África. Lo máximo que se puede perder son seis encuentros, cuatro de liga (Bournemouth, Chelsea, Arsenal FC, Burnley), uno de EFL Cup (Fulham) y otro de FA Cup (Norwich). Regresaría el 17 de febrero en la visita al Brentford por Premier League.