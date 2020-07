Mohamed Salah elogia a Radamel Falcao y pide amistoso con Colombia

El delantero campeón de la Premier League con el Liverpool se refirió en los mejores términos al país y sus jugadores.

Luego de levantar el trofeo que acreditó al como campeón de la Premier League esta temporada, el egipcio Mohamed Salah hizo un espacio en su agenda para dialogar con Planeta Fútbol de Antena 2.

El artillero, que visitó con su representativo en 2011 para disputar el Mundial Sub 20, recordó que "el país es muy lindo y lo recorrimos mucho. Fue muy bueno también por el clima. Nos divertimos mucho, he estado una sola vez en Colombia, pero en esa única ocasión la pasé muy bien".

Además de esta visita, Salah dijo que tanto su abogado, como su representante, son colombianos por lo que la conexión con el país es fuerte y le ha permitido entender mejor la cultura colombiana.

"Lo que hay que hacer es jugar un amistoso Colombia vs ", dijo en tono animado. "El equipo nacional colombiano es muy bueno, no quiero decir nombres para no dejar afuera a otros, hay que jugar un amistoso y hacerlo en Colombia", sentenció. 'Mo' no estuvo presente en el último amistoso que sostuvieron ambos combinados justamente hace dos años, el 1 de junio del 2018, en Bérgamo.

Sobre uno de los referentes de la Tricolor, Radamel Falcao García, tuvo pocas pero halagadoras palabras: "Falcao es un jugador que sigue haciendo goles en todo lado y en la Selección le ha ido muy bien. No lo he conocido, pero todo mundo me dice que él es muy agradable y una gran persona", finalizó.