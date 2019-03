Modric: "Sin Cristiano, algunos tendrían que haber dado un paso adelante"

El centrocampista croata hace autocrítica y cree que la plantilla no ha estado a la altura tras la marcha de alguien como el delantero portugués

Luka Modric ha sido el elegido para compartir sala de prensa con Santiago Solari en la previa del encuentro de Champions League ante el Ajax, y el croata ha hecho un ejercicio de autocrítica y apunta a la plantilla, que no ha estado a la altura tras la marcha de Cristiano Ronaldo en el aspecto goleador.

La ausencia de Cristiano Ronaldo

"La ausencia de Cristiano es que es un jugador que echarían en falta todos los equipos. Buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Lo que ha hecho para este club… Claro que nos falta Cristiano. El club lo que intentaba cuando se fue Cristiano es que otros jugadores cubrieran su función, que se dividiera entre los de arriba. Pero eso no es fácil. Marca 50 goles y no es fácil. Puede que algunos tuvieran que dar un paso adelante y no meter 50, pero sí meter 20 goles. Que 2-3 jugadores marquen 10-20 goles. Y eso no lo hemos tenido. Ha sido nuestro mayor problema este año", explica el croata.

"Contra el Barcelona tuvimos muchas ocasiones, pero cuando no aprovechas, el rival te castiga. Pero Cristiano no está aquí, no podemos estar quejándonos diez años. El club ha puesto fe en otros jugadores como Bale, Asensio, Benzema, trajo a Mariano, está Vinicius, que lo está haciendo muy bien con su edad. Me parece bien, pero a veces las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar y estar juntos, porque el Real Madrid siempre va a estar arriba. A veces puede no estar bien, pero siempre vuelve", continúa.

