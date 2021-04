Modric: "¿Mbappé? Los grandes siempre son bienvenidos en el Real Madrid"

"Espero seguir el año que viene. Más no puedo decir", explicó sobre su renovación el croata, que también habló de las lesiones o de Florentino Pérez.

Luka Modric, en un momento de forma espectacular a sus 35 años, compareció este martes ante los medios de comunicación. En la previa del duelo de vuelta de cuartos de Champions contra el Liverpool, mañana a las 21:00 horas (Movistar Liga de Campeones) en Anfield, el croata habló de sus sensaciones y repasó la actualidad del equipo.

Noche mágica: "Imagino un partido muy exigente, en el que vamos a tener que estar a la altura de la competición, hacer un gran encuentro, lo que hicimos en Madrid, defendiendo y atacando como equipo. Tenemos que ir a por el partido, no venir a defender el resultado. Tenemos que intentar ganar".

Zidane dice que están al límite físicamente: "Estamos bien. Claro que hay muchos partidos y el desgaste es enorme, sobre todo en estos momentos importantes en los que hay muchos jugadores importantes para nosotros. Tenemos que aguantar, hemos trabajado ocho o nueve meses en los que hemos trabajado para pelear por la Liga y la Champions. Ahora no nos podemos quejar del cansancio. Tenemos que aguantar, seguir trabajando bien, recuperar bien, seguir siendo profesionales como hasta ahora... Todo este esfuerzo que estamos haciendo nos va a ayudar a ganar algo".

Muchas lesiones: "Es una pena lo de Lucas, estaba en un estado de forma espectacular. Ha jugado muy bien, ayudado mucho al equipo, y nos ha afectado mucho su lesión. Estamos con él, apoyándole. Esperemos que se recupere pronto y bien".

Las lesiones, un reto o algo que une: "Seguro que estas dificultades nos unen aún más. Sabemos que necesitamos que todos los jugadores que estén a gran nivel hasta final de temporada. No nos podemos quejar y nunca nos hemos quejado, es parte del fútbol. Es jodido tener a estos jugadores lesionados, pero nos une aún más".

Su nivel y el del año que ganó el Balón de Oro: "No lo sé, de verdad. Ahora no voy a entrar en esto. Estoy muy contento con mi rendimiento, con mi nivel de juego, con las cosas que hago para ayudar al equipo. Me siento muy bien. Tengo que seguir así hasta final de temporada".

El fichaje de Mbappé: "No sé qué decirte. Salen muchas noticias de los jugadores que van a venir, los que van a salir... No puedo entrar en eso. Es un gran jugador, lo ha mostrado con Francia, con el PSG y los grandes son siempre bienvenidos. No sería correcto para mí hablar ahora de esto. Veremos que pasa el año que viene".

Kroos y Modric: "Llevamos muchos años jugando juntos y puedo decir que es, seguro, uno de los jugadores con los que más cómodo me he sentido. Nos entendemos muy bien. A ver cuánto más vamos a seguir jugando juntos".

Estilo: "Cada partido es un mundo, es muy difícil tener dos partidos seguidos iguales contra el mismo rival. Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo muy bien muy últimamente, atacar y defender muy bien como equipo".

Si el centro del campo del Madrid es el mejor: "Estamos muy contentos, muy orgullosos, de escuchar los elogios sobre nuestro juego. Tenemos que seguir en la misma línea. Llevamos muchos años juntos, nos entendemos bien y disfrutamos juntos".

Su renovación: "Como siempre. Mi renovación va bien. No te puedo decir más. Siempre he dicho que quiero seguir, que me siento muy contento aquí y espero seguir el año que viene. Más no puedo decir".

Las quejas de Klöpp o Piqué: "Nada de lo que se diga fuera puede manchar nuestra historia, para nada. Siempre hay muchas quejas sobre nosotros, pero es normal cuando eres el mejor equipo del mundo".

El nuevo proyecto de Florentino: "Lo primero, felicitarle por el nuevo mandato. Seguro que tiene muchas ganas de construir otra vez un gran equipo, aunque ya lo tenemos. A ver qué hace en el futuro. Siempre ha hecho grandes cosas para el Madrid y seguro que va a seguir haciéndolo".

Sin público: "No creo que nos dé ventaja. Todos saben que estamos en la misma situación en todo el mundo. Esperemos que cambie esto. Sinceramente, me encantaría jugar con afición. Lo he hecho aquí varias veces con el Tottenham, también con el Madrid, y el ambiente fue increíble. Todos estamos igual, así que no pensamos en ello o si hay ventaja o no".