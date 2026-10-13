El Swansea City busca desprenderse de su imagen de equipo modesto y recuperar su brillo, en una transformación liderada en gran medida por la estrella croata Luka Modric.

Según el diario español "Marca", el exjugador del Real Madrid, que actualmente defiende los colores del Milan, dio un fuerte impulso al proyecto al incorporarse al club como inversor y copropietario en abril de 2025, cuando declaró: "Es una oportunidad muy emocionante. El Swansea tiene una identidad sólida, una afición extraordinaria y la ambición de competir al más alto nivel. Como jugador de élite, creo que puedo aportar mi experiencia al club. Mi objetivo es contribuir de forma positiva al crecimiento del club y ayudar a construir un futuro prometedor".

La etapa del Swansea español sigue presente en la memoria, después de que el equipo disputara siete temporadas consecutivas en la Premier League entre 2011 y 2018, y conquistara la Copa de la Liga inglesa en la temporada 2012-2013 bajo la dirección del entrenador Michael Laudrup, con Michu, Rangel, Chico Flores y Pablo Hernández sobre el césped.

En la actualidad, el Swansea City parece ir por el buen camino para recuperar sus días de gloria, ya que lidera la clasificación de la Championship tras sumar 20 puntos en las primeras 9 jornadas, con dos puntos de ventaja sobre el Middlesbrough, 4 puntos sobre el West Ham y el Stoke City, y 6 puntos sobre el Wolverhampton, el Queens Park Rangers, el Birmingham City, el Millwall, el West Bromwich Albion y el Bristol City. Se trata del mejor arranque del equipo en la liga desde la adopción del sistema de 3 puntos por victoria.

La trayectoria del equipo vivió otro punto de inflexión con la llegada de Vítor Matos a la dirección técnica hace menos de un año, concretamente a finales de noviembre de 2025.

El técnico, que anteriormente trabajó como asistente del alemán Jürgen Klopp en el Liverpool, se hizo cargo del equipo cuando ocupaba el vigésimo puesto, a solo 4 puntos de la zona de descenso, antes de llevarlo a terminar la temporada en la undécima posición, con 17 puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Esta evolución se produjo de forma gradual, sin recurrir a cambios radicales. Vítor Matos aseguró, tras renovar su contrato hasta 2030, que desde su llegada percibió la fuerza del vínculo entre el Swansea City, su afición y la comunidad que rodea al club, y añadió: "Sentamos buenas bases la temporada pasada, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante, y seguir trabajando duro y creciendo".

El club tampoco ha descuidado la cantera: disputó un partido de la preparación de la temporada con un once inicial que incluía a 10 jugadores salidos de la academia del club. Además, la política de fichajes meditados ha empezado a dar sus frutos. El Swansea logró retener a su delantero goleador Zan Vipotnik, además de invertir 26,6 millones de euros en las incorporaciones de Joseph Oboko, Moussa Yeo, Elijah Just, Stephen Ostaquio y Stephen Welsh, así como hacerse con los servicios de Jeremy Monga, Jenson Seelt y Thiago Barrenti en calidad de cedidos.

Este éxito refleja el compromiso del equipo con la filosofía del "Swansealona", que en su día consolidaron Roberto Martínez, Brendan Rodgers y Michael Laudrup. El equipo dirigido por Vítor Matos, galardonado como mejor entrenador de la Championship del mes de agosto, puede presumir de ser el que más pases da, con 4845 pases, y el segundo en posesión, con un 59,4%.

Y pese a ocupar el sexto puesto en la lista de los equipos más goleadores, con 15 goles, es cuarto en número de disparos, con 48 remates.

La fortaleza del Swansea no se limita al aspecto ofensivo, sino que el equipo también presenta una evidente solidez defensiva, ya que es el menos goleado tras encajar solo 7 tantos, y además encabeza la lista de los equipos con más porterías a cero, con 4 partidos.

La apuesta del equipo por una línea defensiva adelantada ha demostrado su eficacia, pues solo el Bolton le supera en la trampa del fuera de juego: sus rivales cayeron en posición antirreglamentaria 46 veces ante él, frente a las 37 veces ante el Swansea.

Así, el Swansea City recupera sus sueños de volver a la primera línea, apoyado en su progresión futbolística y en sus notables resultados, y al frente de un proyecto que cuenta con el respaldo de Luka Modric.



