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La magia de la copa regresa: Mitre ha presentado oficialmente el balón que marcará la edición 2026-27 de la FA Cup femenina. Con un diseño atrevido y una aerodinámica de vanguardia, esta nueva versión del Ultimax Pro rinde homenaje a las pioneras que siguen elevando el nivel del fútbol inglés.

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Un nuevo y atrevido diseño para los partidos de Copa

Mitre ha presentado el balón oficial de la nueva edición de la FA Cup femenina. Basado en la reconocida estructura Ultimax Pro de la marca, el nuevo diseño combina lima, morado y negro para darle una identidad inconfundible sobre el terreno de juego.

El diseño incorpora colores superpuestos que buscan representar la creciente diversidad y la fuerza colectiva del fútbol femenino. Junto a esta llamativa combinación, los detalles metalizados de los característicos chevrones Delta de Mitre hacen referencia directa al emblemático trofeo de la competición.

Bajo su superficie, el balón de seis paneles ofrece un 20 % más de amortiguación Hyperfoam para conseguir un golpeo más limpio y con mejor respuesta. La resistencia aerodinámica también se ha reducido un 10 % respecto a versiones anteriores, lo que mejora la estabilidad del balón durante su trayectoria.

Captar el espíritu del fútbol

El fabricante se propuso crear un balón a la altura del rápido crecimiento del fútbol femenino en Inglaterra. Alex Roberts, responsable de marca de Mitre, explicó que su atrevida estética pretende reflejar la ambición del propio torneo.

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«Lo que hace tan especial a esta competición es que cada club tiene la oportunidad de escribir su propia historia», afirmó Roberts. «Ya sea un equipo de fútbol base que protagoniza una sorpresa inolvidable en la Copa o un futbolista que marca el gol de la victoria en Wembley, esta competición ofrece tanto a los equipos como a los futbolistas la oportunidad de pasar a la historia».

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Sarah Kendall, responsable de alianzas de la FA, respaldó esas palabras. Destacó la capacidad única del torneo para unir a equipos de todos los niveles del fútbol inglés.

Kendall añadió: «El nuevo balón de esta temporada capta ese espíritu y refleja la ambición, la energía y la ilusión que rodean a la competición. Mitre ha hecho un trabajo fantástico al crear un diseño atrevido e inconfundible».





Mitre









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Un legado de velocidad

La gama Ultimax de Mitre tiene un importante legado en el fútbol inglés. El modelo original hizo historia al convertirse en el primer balón que alcanzó una velocidad superior a los 160,9 km/h.

Esta versión moderna busca mantener ese legado de potencia y velocidad. Sus costuras termoselladas impiden la absorción de agua y garantizan que el balón conserve su forma, lo que le ha valido la exigente certificación FIFA Quality Pro.

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El nuevo lanzamiento también forma parte de la campaña creativa «Flow State» de la marca. El concepto busca celebrar esos instantes en los que el instinto, la confianza y el rendimiento de élite de un futbolista se conjugan a la perfección sobre el terreno de juego.

Comienza el camino hacia Wembley

Getty Images

Los aficionados podrán ver por primera vez el nuevo balón en competición el domingo 25 de octubre. La primera ronda propiamente dicha arrancará con 96 clubes que se enfrentarán en 48 eliminatorias.

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El duelo entre Exeter City y Hashtag United será el primer partido televisado del torneo. A partir de ahí, los equipos que sigan adelante afrontarán un exigente calendario de eliminatorias que culminará con la gran final en el estadio de Wembley el sábado 15 de mayo de 2027.