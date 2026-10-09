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Bart DHanis
Traducido por

Mitchell Dijks abandona Tailandia apenas unos días después de su llegada

Mitchell Dijks finalmente no continuará su carrera en Tailandia. El lateral izquierdo se encuentra actualmente sin equipo y esta semana parecía dispuesto a firmar un contrato en Bangkok, pero finalmente no se cerrará, según ha informado ESPN.

Para Dijks había preparado un contrato hasta mediados de diciembre, con opción de ampliarlo hasta el verano. Sin embargo, el club retiró la oferta tras el reconocimiento médico.

BG Pathum United quería contar de inmediato con Dijks, pero en la revisión se detectó una lesión. Por ello, el club rompió de inmediato el acuerdo.

Dijks se encuentra actualmente en la isla indonesia de Bali, donde tiene una casa. El exdefensor de, entre otros, Fortuna Sittard y Ajax intenta encontrar un club en el Sudeste Asiático.

El lateral izquierdo de 33 años jugó a lo largo de su carrera, respectivamente, en Ajax, Willem II, Heerenveen, Norwich City, Bolonia, Vitesse, Fortuna Sittard y el Nam Dinhh FC de Vietnam.

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