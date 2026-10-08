Mitchel Bakker firma en la Eredivisie: «Ha jugado al más alto nivel»

El NEC ha fichado a Mitchel Bakker hasta el final de la temporada, según ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. El conjunto de Nimega tiene, tras esta campaña, la opción unilateral de ampliar el vínculo por un año.

El Bakker, de 26 años, estaba libre tras su salida este verano del Atalanta. El lateral izquierdo, que también puede actuar como centrocampista por la izquierda y desenvolverse en el eje de la zaga, ya se entrenó en las últimas semanas durante la concentración del NEC en la localidad española de Estepona.

En los últimos días, Bakker también se encontraba ya en Nimega y ahora se ha vinculado de forma definitiva al participante en la Europa League. El exinternacional juvenil de Países Bajos lucirá el dorsal 5 en el Goffertstadion.

«Mitchel ha jugado al máximo nivel, en tres grandes ligas europeas», cuenta el director técnico Carlos Aalbers. «Esa experiencia la trae consigo a Nimega y, además, puede desempeñarse en varias posiciones».

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Bakker pasó por la cantera del Ajax, donde disputó dos partidos con el primer equipo. En 2019 se marchó al Paris Saint-Germain, para más tarde jugar en el Bayer Leverkusen, el Lille OSC y, por tanto, el Atalanta.

En 2022, Bakker estuvo en la preselección de la selección de Países Bajos para el Mundial. Sin embargo, el entonces seleccionador, Louis van Gaal, no lo incluyó en la lista definitiva. Por ahora, su debut internacional aún no se ha producido.

El NEC también ha anunciado que Bakker es elegible para jugar con efecto inmediato. Si entra directamente en la convocatoria del técnico Dick Schreuder, el sábado ya le espera un duelo especial. Entonces está programado el encuentro contra su exequipo, el Ajax, en Ámsterdam.



