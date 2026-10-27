Misterio hasta el último momento: Barcelona y Real Madrid bajo un mismo techo en la noche del Balón de Oro

El misterio rodeó la gala del Balón de Oro 2026, después de que los organizadores lograran mantener en secreto la identidad del ganador hasta los últimos instantes, sin filtraciones ni especulaciones confirmadas, en una escena diferente a la de algunas ediciones anteriores, que vivieron una amplia polémica en torno a los resultados de la votación, como ocurrió en 2024.

Y pese a que la votación se cerró un mes antes de la gala, no apareció ningún indicio que revelara la identidad del ganador, mientras que el retraso de 70 minutos en el inicio del evento aumentó el ambiente de incertidumbre, en un momento en el que la lista de los treinta candidatos presentaba una fuerte competencia entre Ousmane Dembélé, Rodri, Marc Cucurella, Gabriel Magalhães, Yan Diomande, Michael Olise, Luis Díaz, Bukayo Saka, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, que eran de los nombres más destacados para competir por los tres primeros puestos.

La gala contó también con la presencia de varios porteros españoles, Unai Simón, David Raya y Juan García, para seguir la coronación de Simón, guardameta del Athletic de Bilbao, con el premio, en una noche que celebró el fútbol español.

Y en una escena llamativa, según el diario español "As", las delegaciones del Barcelona y del Real Madrid se alojaron en el mismo hotel durante su estancia en Londres, en un ambiente alejado de la rivalidad habitual entre ambos clubes, mientras que la delegación del Barcelona fue más numerosa tras cosechar premios en la categoría femenina, además de la coronación de Lamine Yamal con el premio Kopa al mejor jugador joven.

El Balón de Oro se ha transformado a lo largo de los últimos años de una gala reducida que se celebraba en las oficinas de la revista France Football o en el estadio del equipo ganador, como ocurrió con Luís Figo en 2001, a un evento mundial que atrae el interés de los aficionados y de los medios de comunicación.

El premio ha pasado a tener dimensiones deportivas, sociales y comerciales, después de que la alfombra roja y la presencia de las estrellas del deporte se convirtieran en una parte esencial del escenario, algo que volvió a plasmarse en la gala de Londres, que reunió a una élite de futbolistas actuales y retirados, y reforzó el estatus del Balón de Oro entre los premios deportivos más destacados del mundo.



