Misael Domínguez confiesa estar desesperado en Cruz Azul

El joven talento solo ha disputado 139 minutos en el semestre.

Si hay un futbolista desperdiciado en la plantilla de , ese es Misael Domínguez. El Mundialista Sub 20 ha mostrado condiciones más que interesantes, pero nunca ha logrado afianzarse como titular en la Máquina.

Haber jugado de inicio en el duelo del pasado fin de semana podría representar una esperanza para el juvenil, que se confiesa ansioso por más oportunidades: "La verdad que sí, un poco (le desespera no tener minutos), pero estoy con la idea de que los tiempos de Dios son perfectos. Tengo contrato con Cruz Azul y estoy contento acá”, aseguró.

Igualmente, el Canterano de Rayados confesó que su contrato finalizará hasta mayo, abriendo la puerta para emigrar a otra institución si no es tomado en cuenta. “Uno para eso trabaja, para ganarse un lugar en el once titular. Me toca seguir trabajando, que me vea el técnico”.

El Apertura 2019 ha sido un torneo más que complicado para Misa, que suma solo 139 minutos hasta el momento, recibiendo participación en solo diez partidos durante todo el año calendario.