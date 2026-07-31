Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), reveló la verdad de sus ambiciones al plantear un plan para vender una parte del juego mundial a inversores del sector privado, en un paso que el autor considera que justifica su detención y su destitución de la presidencia de la FIFA.

Según un artículo del autor Felix Keith en el periódico británico "Mirror", la FIFA, una organización sin ánimo de lucro, ingresó 13.000 millones de dólares durante los últimos cuatro años, pero Infantino la ha impulsado hacia una mayor expansión y beneficios comerciales, mediante torneos más grandes y más frecuentes, precios de entradas más altos, y más entretenimiento, celebridades y figuras políticas en las gradas.

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Y pese a la polémica que acompañó su mandato, entre ella el rechazo de un visado a un árbitro somalí, las dificultades de viaje de los iraníes durante el Mundial 2026 y la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en los procedimientos disciplinarios, Infantino gozó de un amplio respaldo, ya que el "Mirror" señaló que más de 200 miembros de la FIFA apoyaron su reelección.

Pero su último plan provocó una amplia indignación, pues Infantino quiere crear una empresa filial valorada en 20.000 millones de dólares y vender el 20% de la empresa FIFA Forward Enterprise a inversores por 4.200 millones de dólares.

"Un soborno explícito"

Según informes de prensa, el grupo de inversores propuesto está encabezado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Asimismo, Infantino comunicó a los miembros que cada una de las 211 federaciones recibirá 40 millones de dólares el próximo enero si aprueba la propuesta antes del 19 de septiembre, algo que una fuente describió al periódico "Times" como "un soborno explícito".

Keith considera que el plan representa un audaz intento de imponer la voluntad de Infantino, influido por el estilo de Donald Trump, y señala su acercamiento al presidente estadounidense, incluida la creación del premio de la paz de la FIFA, además de la posibilidad de que asuma el cargo de comisionado de la empresa propuesta tras abandonar la presidencia de la Federación Internacional.

El autor describe a Infantino como alguien que ha construido un "culto a la personalidad" en torno a sí mismo, citando su apariencia, su famoso discurso "Hoy me siento" y sus extensos mensajes a sus críticos, y considera que su vanidad ha pasado a representar un peligro real para el fútbol mundial.

Keith compara su proyecto con el impacto de la Superliga europea de 2021, e insta a las federaciones más grandes y más influyentes a hacer frente al plan, pese a que los países más pequeños podrían sentirse atraídos por las promesas de dinero.

Considera que la postura de la UEFA, la Federación Inglesa y la Concacaf representa un comienzo prometedor para frustrar el proyecto, y estima que tumbar el plan podría llevar también a la caída de Infantino de la presidencia de la FIFA, si aparece un rival capaz de enfrentarse a él, subrayando que el fútbol está al borde de una pendiente resbaladiza y que hay que hacer frente a la vanidad de Infantino.