Cómo ver el Mirassol vs Athletico Paranaense con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 37 29 nov 2026 - 16:30

El Mirassol recibe al Athletico Paranaense en un partido de la Serie A cuando la temporada brasileña entra en su tramo final.

El equipo local ocupa la 17.ª posición y busca alejarse de la zona de peligro. Llega tras perder 1-0 ante el Fluminense el 22 de noviembre, después de empatar sin goles con el Atlético MG.

El equipo de Rafael Guanaes ganó 2-1 a domicilio al Chapecoense a comienzos de este mes, pero perdió ante el Corinthians y empató con el São Paulo en los otros dos partidos de esa racha.

El Athletico Paranaense llega en quinta posición y aún aspira a entrar entre los cuatro primeros. El equipo de Odair Hellmann venció 4-2 al Remo el 22 de noviembre, un resultado bienvenido tras una etapa difícil.

Esa victoria puso fin a una racha de tres derrotas ligueras consecutivas ante el Flamengo, el Vasco da Gama y el Gremio. El equipo visitante querrá aprovecharla cuanto antes.

El Athletico también ganó el enfrentamiento más reciente entre ambos equipos, por 1-0 en casa en mayo.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones para verlo en streaming.

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