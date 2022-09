Miranda devuelve a la U a la batalla por la salvación

Tras el fin del fracaso de Diego López, en la casa de Palestino el León encontró aire antes del parón por fiestas patrias.

DESDE EL MUNICIPAL DE LA CISTERNA

No pasó lo que la Universidad de Chile más temía: terminar septiembre en el descenso directo a la Primera B. Con un triunfazo en La Cisterna (1-2), que se encaminó en la primera mitad por los goles de Franco Pardo en contra (32') y Lucas Assadi (37'), respiran más tranquilos por encima de un Coquimbo que se ve lejos, más Antofagasta y La Serena, dos que definirán con los pupilos de Sebastián Miranda los cuadros que pierden la categoría.

Bien se puede hablar de un camarín más descomprimido tras la salida del charrúa, pues pese a los ripios y a que Cristóbal Campos debió apelar a varias tapadas de partido, los protagonistas de esta renovada U lucen más confiados para entregarle el balón a sus compañeros, animarse a elaborar juego en el último cuarto y rematar a puerta, una de las grandes falencias del último tramo del mandato de López.

El ex lateral no está salvado, ni mucho menos, pero el aliciente de ganar vale, y mucho. Encima, el Romántico Viajero solo parará un par de días en las fiestas del 18 ya que tiene a cuestas su serie de ida y vuelta de Copa Chile contra la Universidad Católica a la vista. La U lo ganó sufriendo, más aún desde el autogol de Emmanuel Ojeda, pero ante los accidentes se evidenció capaz de batallar y ganar esas luchas. Es que perdió por lesión a sus dos laterales y no claudicó. Tampoco las fortalezas del dueño de casa, que mira más lejos la próxima Libertadores, le enredaron los planes. Los laicos ya tienen 26 puntos, y con unas dos victorias más debiese conseguir el que ha sido su objetivo desde el 2019: evitar el infierno del ascenso.