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El exportero de la Premier League Brad Friedel ha respaldado a Marcus Rashford y Kobbie Mainoo para que brillen bajo las órdenes del nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino. El icono estadounidense señaló el ascenso de Dele Alli en el Tottenham Hotspur como prueba de la valía del argentino como entrenador.

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El nuevo técnico hereda una plantilla en apuros

Friedel cree que la llegada de Pochettino la próxima semana, con un contrato de dos años y medio, puede propiciar una recuperación en Old Trafford tras el despido de Michael Carrick el jueves. Una racha de ocho partidos sin ganar en la Premier League ha dejado al Manchester United hundido en el 18.º puesto de la tabla. Rashford ha atravesado grandes dificultades durante ese bache: no ha marcado ni dado ninguna asistencia en ocho partidos disputados en todas las competiciones esta temporada.

El modelo del Tottenham inspira la recuperación de los jóvenes

Tras fichar a Alli en 2015, cuando tenía 18 años, el argentino le llevó a firmar 55 goles y 48 asistencias en 194 partidos. Además, fue elegido Jugador Joven del Año de la PFA e incluido en el Equipo del Año en dos temporadas consecutivas, 2015-16 y 2016-17, mientras el Tottenham acababa una vez segundo y dos veces tercero y alcanzaba su primera final de la Champions League.

En declaraciones a Sam Matterface, Gabby Agbonlahor y Scott Minto en talkSPORT, el exportero de Estados Unidos Friedel explicó por qué Rashford y Mainoo pueden seguir sus pasos: «Creo que, en lugar de intentar ganarse a un jugador veterano, arropará a algunos de los jóvenes que tienen un potencial increíble.

«Alguien como Marcus Rashford podría prosperar mucho a sus órdenes si es uno de los jugadores en los que se fija Mauricio. También Mainoo y otros jugadores así. Si miras lo que hizo con Dele Alli en el Tottenham cuando llegó, la situación era bastante parecida. Se le da muy bien hacer que los jugadores que quiere en su sistema y en la cultura que establece en el club se sientan extraordinarios.

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«Se le da muy bien, y a todo su cuerpo técnico también, mostrar comprensión y hacerte sentir querido, hacerte sentir quizá mejor de lo que eres mientras se asegura de que trabajas duro.

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«Hemos visto muchos partidos del Manchester United y, después de algunos de ellos, hemos dicho: “A veces, el rival simplemente se esfuerza más que ellos”. Eso no puede pasar. Es una parte del juego que no tolerará en absoluto, y para él no importa lo más mínimo el nombre que lleves en la espalda de la camiseta».

El pulso contractual pone a prueba al capitán del club

La atención se centra también en cómo gestionará el nuevo entrenador la situación del capitán del club, Bruno Fernandes, ante la incertidumbre sobre el futuro a largo plazo del centrocampista portugués en Manchester. El capitán ya ha rechazado una segunda oferta de renovación de la directiva, por lo que su contrato actual expirará al final de la temporada.

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Preguntado por si Pochettino querrá mantener al organizador en la primera plantilla, Friedel añadió: «Creo que querrá contar con su talento en el club, pero no lo tolerará si tiene mucho ego. No conozco personalmente a Bruno. Creo que Mauricio no es ningún ingenuo. Querrá a los mejores jugadores sobre el terreno de juego, pero querrá que estén plenamente comprometidos.

«Si no lo están, actuará muy rápido para que se marchen. Imagino que primero intentará trabajar con él y, si cree que no va a encajar, no creo que tenga ningún problema en sustituirlo.

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«Es un jugador de primer nivel, todos lo sabemos. Mauricio construye una cultura en el club. Si no la acepta, tendrá que irse».

El nuevo proyecto se estrenará ante el Liverpool

Pochettino dejará su cargo en Estados Unidos después de los próximos partidos contra Haití para empezar a trabajar en Manchester la próxima semana. Su etapa en Old Trafford comenzará con una exigente prueba en la Premier League ante su gran rival, el Liverpool, el 22 de noviembre. Inculcar una ética de trabajo incansable y lograr el compromiso total de sus figuras más veteranas será fundamental para sacar al club de la zona de descenso.