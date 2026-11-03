La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, ha reabierto el debate sobre la posible responsabilidad legal del portero del Andorra, Jesús Owono, tras el violento choque que protagonizaron ambos durante el enfrentamiento de sus equipos en la Segunda División española, en un suceso que terminó con el delantero gravemente lesionado antes de que su club anunciara su fallecimiento la mañana del martes.

El Tenerife, en un comunicado oficial, confirmó la muerte del jugador, expresando su profundo pesar y trasladando sus condolencias a su familia y seguidores, al tiempo que pidió respeto por la privacidad de la familia en estas dolorosas circunstancias.

Según el diario español «Sport», la muerte del jugador eleva la relevancia de los interrogantes legales en torno al suceso, ya que la cuestión podría pasar del análisis de la responsabilidad por una lesión deportiva a la posible consideración de un delito de homicidio imprudente, si la investigación demuestra que la intervención del portero rebasó los límites de los riesgos aceptables en la práctica del fútbol y constituyó una negligencia grave que causó de forma directa la muerte del delantero.

El Código Penal español, en su artículo 142, establece que quien cause la muerte de una persona por imprudencia grave será castigado con una pena de prisión de entre uno y 4 años, mientras que la muerte provocada por imprudencia menos grave se castiga con una multa de entre 3 y 18 meses.

Sin embargo, la muerte de De Miguel no implica automáticamente la condena del portero del Andorra ni la acreditación de su responsabilidad penal, ya que corresponde a las autoridades competentes determinar la naturaleza de la intervención y sus circunstancias, y si el portero infringió las reglas del juego de una manera que supera los errores habituales y los riesgos inherentes al fútbol.

Asimismo, debe probarse la existencia de una relación causal directa entre el choque y la muerte, sobre la base de los informes médicos, las pruebas en vídeo y las valoraciones técnicas.

Entre los elementos que podrían resolver el caso se incluye la revisión de las grabaciones del partido para determinar la posición del balón en el momento del contacto, la forma en que el portero se lanzó hacia el delantero y si podía haber evitado el choque, además de recurrir a expertos para evaluar la gravedad de la infracción y su vínculo con el desenlace del suceso.

La tarjeta roja que recibió Owono no representa una condena penal, del mismo modo que la sanción deportiva no impide la apertura de una vía judicial independiente si existen indicios que justifiquen una investigación. En sentido contrario, la gravedad de la intervención o el trágico desenlace no bastan por sí solos para acreditar la comisión de un delito.

Se espera que los informes médicos y la investigación sobre las circunstancias de la muerte tengan un papel decisivo a la hora de determinar si el suceso se enmarca dentro de los riesgos deportivos habituales, o si fue más allá, hasta una conducta que entraña una negligencia penal que exige rendir cuentas ante la justicia española.