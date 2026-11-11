Cómo ver el SL Benfica contra el Austria Wien W con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 12 nov 2026 - 15:00 Benfica Campus

El SL Benfica recibe al Austria Wien W en el Benfica Campus de Seixal, en la Liga de Campeones femenina. Ambos equipos buscan enderezar sus complicadas campañas en la máxima competición europea de clubes.

El Benfica ocupa el 12.º puesto en la clasificación de la Liga de Campeones femenina y no ha logrado encontrar la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en la competición. El equipo de Ivan Baptista querrá aprovechar el factor campo ante un rival austriaco.

El Austria Wien W llega a Portugal en una situación aún más delicada. El equipo de Stefan Kenesei ocupa el 15.º puesto en la clasificación y ha tenido dificultades a este nivel, con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros.

Entre los resultados recientes del Benfica figuran duras derrotas ante el Arsenal Women y el Bayern de Múnich, aunque logró ganar a domicilio a la Juventus en septiembre. Aquel resultado demostró que puede competir, pero no ha sido regular ante su afición.

La única victoria del Austria Wien W en esa misma racha de cinco partidos llegó ante el Brann en la fase de clasificación, un triunfo por 4-0 que parece lejano dada su situación actual en la fase de liga. Desde entonces, ha perdido contra la Juventus y el Chelsea FC Women y ha empatado con el Inter.

Ambos clubes necesitan puntos para evitar la parte baja de la tabla, por lo que este encuentro tiene una importancia considerable para sus aspiraciones europeas esta temporada.