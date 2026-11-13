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UEFA Nations League D
team-logoLiechtenstein
Rheinpark Stadion
team-logoAzerbayán
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Mira hoy en directo el Liechtenstein contra Azerbaiyán: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Liechtenstein vs Azerbayán
Liechtenstein
Azerbayán
UEFA Nations League D

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Liechtenstein-Azerbaiyán de la Liga D de la UEFA Nations League.

Cómo ver Liechtenstein contra Azerbaiyán con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League D - Jornada 5
Rheinpark Stadion

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán en el Rheinpark Stadion de Vaduz en un partido de la Liga D de la Liga de Naciones de la UEFA con mucho en juego en la clasificación del grupo. El equipo de Konrad Funfstuck necesita un resultado para mantener vivas sus opciones, mientras que el Azerbaiyán de Aykhan Abbasov llega como líder del grupo y en una buena dinámica.

Liechtenstein atraviesa una racha complicada y ocupa el tercer puesto del Grupo 2. Su último partido en la Liga de Naciones terminó con un empate 0-0 ante Azerbaiyán a principios de este mes, un punto que apenas alivió la presión sobre el equipo local.

Azerbaiyán, en cambio, ha encadenado una sólida serie de resultados. La victoria por 1-0 ante Lituania en su último partido le llevó a lo más alto del grupo y confirmó que es el rival a batir en este grupo.

El partido anterior entre ambas selecciones, disputado el 1 de octubre, terminó sin goles. Liechtenstein espera que jugar en casa marque la diferencia esta vez, aunque Azerbaiyán ha demostrado que es difícil hacerle gol.

Para Funfstuck, el reto es encontrar una eficacia ofensiva que ha brillado por su ausencia. Liechtenstein no ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, una racha a la que tendrá que poner fin si quiere sacar algo de este encuentro.

Azerbaiyán llega con confianza y un objetivo claro: ganar y consolidar el liderato. El equipo de Abbasov ha sido eficaz, aunque no espectacular, y ha sabido sacar resultados cuando más importaba.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Liechtenstein contra Azerbaiyán, incluidos el horario de inicio, el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por internet.

Novedades y plantillas de los equipos

Liechtenstein contra Azerbayán alineaciones

5-3-2
Liechtenstein crest
Liechtenstein
LIE
Formación
Azerbayán crest
Azerbayán
AZE
4-2-3-1
team-logoBenjamin BüchelL. MeierL. Meierteam-logoS. Schlegelteam-logoE. Zundteam-logoJ. HoferM. GoppelM. Goppelteam-logoA. Haslerteam-logoM. Buechelteam-logoA. Seleteam-logoA. Lo Russoteam-logoF. Luque Notaroteam-logoE. BalayevB. HuseynovB. Huseynovteam-logoG. AliyevR. DashdamirovR. Dashdamirovteam-logoR. Mammadovteam-logoR. AbbasovA. KhaybulaevA. KhaybulaevA. IsayevA. Isayevteam-logoO. MammadovT. BayramovT. Bayramovteam-logoM. Emreli
Azerbayán crest
Azerbayán
AZE
5-3-2
Liechtenstein

Once inicial

Azerbayán

Suplentes

Manager

  • K. Funfstuck
  • A. Abbasov

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