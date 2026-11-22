¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, teléfono móvil o tableta).

Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, teléfono móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al emisor oficial. Entra en la página web o abre la aplicación de streaming oficial del medio deportivo que posee los derechos.

Entra en la página web o abre la aplicación de streaming oficial del medio deportivo que posee los derechos. Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del emisor oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Serie A - Jornada 12 22 nov 2026 - 06:30 Allianz Stadium

El Juventus-Venezia se transmitirá en directo y en exclusiva por streaming en DAZN. El partido puede verse con una suscripción a través de la aplicación o la página web de la plataforma desde cualquier dispositivo. Los abonados a DAZN-Sky también podrán seguir el encuentro en el canal DAZN 1, disponible en el dial 214 de Sky.

La Juventus regresa al Allianz Stadium de Turín el domingo 22 de noviembre para enfrentarse al Venezia en la duodécima jornada de la Serie A. El partido comenzará a las 12:30.

La Juventus llega al encuentro tras empatar 2-2 con la Fiorentina en su último partido de liga, un resultado que puso fin a una racha positiva. Spalletti debe afrontar una importante acumulación de lesiones, con varias bajas de peso, sobre todo en las bandas.

Kenan Yildiz, el número 10 de la Juventus, sigue de baja tras la operación del pie a la que se sometió en agosto. El turco ha vuelto a entrenarse con balón, pero no se espera que regrese al once titular hasta dentro de unas semanas. Kalulu, Cambiaso y Nico Gonzalez también siguen de baja.

La buena noticia, en cambio, es el regreso de Francisco Conceiçao, que vuelve a estar disponible después de un mes de baja. El portugués podría empezar en el banquillo, con Kolo Muani de nuevo en la banda derecha y Woltemade como delantero centro.

El Venezia de Davide Nicola llega a Turín tras vencer 2-1 al Udinese antes del parón, un resultado que ha devuelto al equipo las esperanzas de lograr la permanencia. Actualmente ocupa el decimonoveno puesto de la clasificación.

A continuación encontrarás la información sobre los canales disponibles para seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

Spalletti debe lidiar con una larga lista de bajas. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik y Grabara están fuera por lesiones de larga duración, mientras que Kalulu se entrena por separado y aún necesitará semanas para recuperarse. Cambiaso y Nico Gonzalez son duda; la presencia de Celik es incierta tras el problema muscular que sufrió con su selección. Zhegrova, en cambio, se ha entrenado con normalidad y está disponible. El probable once de la Juventus incluye a Vicario en la portería; Lucumi y Bremer en el centro de la defensa, Cabal a la izquierda y McKennie adaptado al carril derecho; Koopmeiners, Douglas Luiz y Boga en el centro del campo; y un tridente ofensivo formado por Kolo Muani, Woltemade y Alajbegovic o Boga.

Nicola recupera a todos sus titulares habituales, con las únicas bajas de Franjic, Sverko y Adorante. El Venezia debería salir al campo con Stankovic bajo palos; una defensa de cuatro formada por Moreno, Halhal, Juan Jesus y Mazzocchi; Kike Perez, Sohm y Basic en el centro del campo; y Adams y Yeboah en ataque. Las alineaciones oficiales se conocerán en las horas previas al inicio del partido.

Estado de forma

La Juventus ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Ha vencido 2-0 al Napoli y 2-1 al AZ Alkmaar, pero cayó 2-0 ante el Genoa y empató 2-2 con la Fiorentina en su último encuentro. En esos cinco partidos, el equipo de Spalletti ha marcado siete goles y ha encajado cinco.

El Venezia ha logrado dos victorias y ha sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Ha vencido 1-0 al Napoli y 2-1 al Udinese, pero ha perdido ante el Inter, el Genoa y el Como. En esos cinco encuentros, el Venezia ha marcado cuatro goles y ha encajado otros tantos.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 25 de mayo de 2025, cuando la Juventus ganó 3-2 en casa del Venezia en la Serie A. Antes de ese partido, los dos equipos habían empatado 2-2 en el Allianz Stadium en diciembre de 2024. En los cinco enfrentamientos de Serie A disponibles, la Juventus suma tres victorias frente a una del Venezia, además de un empate.

Clasificación

En la Serie A, la Juventus ocupa actualmente el séptimo puesto de la clasificación, mientras que el Venezia se encuentra en la decimonovena posición.