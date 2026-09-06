Hans Kraay junior criticó en su análisis como experto para ESPN un juego demasiado parsimonioso y lento del Ajax, anfitrión del partido, y la parte de responsabilidad de ter Stegen en ello.

El exprofesional, que jugó entre otros en el PSV Eindhoven, dijo tener «la impresión de que a ter Stegen todo esto le parece perfectamente bien. Se pasó caminando por ahí durante diez minutos. ¡De verdad me pareció increíble!»

Según Kraay, ter Stegen ralentizó el partido. Al mismo tiempo, le parece «fantástico» que el veterano portero y capitán del Barcelona se uniera al Ajax en calidad de cedido. Sin embargo, tiene «la impresión de que ni siquiera sabía que el Ajax iba perdiendo 1-2. Mira esto, hombre».

Un exguardameta elogia a ter Stegen: «El mejor futbolista del equipo»

En cambio, ter Stegen recibió un claro respaldo de Ronald Waterreus. El exguardameta del PSV y del Manchester City, que también sumó algunas apariciones con la selección de Países Bajos, dijo que el portero alemán es «el mejor futbolista del equipo» y, en consecuencia, está integrado en la salida de balón dentro del sistema del técnico Michel. «Me alegra que una estrella mundial así juegue en Países Bajos», afirmó el exmeta, de 56 años.

Ter Stegen y el Ajax acabaron perdiendo el gran duelo contra el campeón Eindhoven por 1-3, encajando así la primera derrota liguera de la temporada. La mayor polémica del partido fue una dura falta de la estrella del PSV Ruben van Bommel en la que Aaron Bouwman, del Ajax, resultó lesionado. Van Bommel, hijo del antiguo astro del Bayern de Múnich, solo vio la amarilla por su entrada.