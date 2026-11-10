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Liga de Campeones - Jornada 4 10 nov 2026 - 15:00 Stadio Brianteo

El Inter vs Manchester City Women se transmitirá en directo por Disney+. A continuación, los detalles para acceder a la transmisión.

El Inter recibe al Manchester City Women en el Estadio Brianteo de Monza en un partido de la Women's Champions League. Los dos equipos se enfrentan con sus aspiraciones europeas aún intactas, en un encuentro que podría resultar decisivo para sus respectivos recorridos en el torneo.

El Inter llega a esta cita con buenas sensaciones tras una racha positiva en liga. El equipo de David Sassarini venció 3-0 al AC Milan en la última jornada de la Serie A Femenina y confirmó una solidez defensiva que se ha convertido en una de sus señas de identidad esta temporada. En la Women's Champions League, sin embargo, el Inter sabe que el nivel sube considerablemente.

El Manchester City Women, dirigido por Andree Jeglertz, ha respondido con autoridad a sus recientes compromisos en la WSL. El Manchester City Women goleó 5-0 al West Ham en la última jornada de liga, un resultado que demuestra la calidad ofensiva de un equipo capaz de jugar a un alto nivel de forma constante.

En Europa, el City empató 1-1 con el Paris Saint-Germain en su último partido de la Women's Champions League, un resultado que deja la clasificación aún abierta. Jeglertz sabe que una victoria en Italia daría a su equipo un impulso importante en la clasificación del grupo.

Los dos equipos ocupan, respectivamente, el octavo y el noveno puesto en la clasificación de la Women's Champions League, señal de que cada punto cuenta en esta fase de la competición. El que salga al campo con mayor determinación en Monza tendrá la oportunidad de dar un paso adelante significativo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido por televisión y en streaming en directo.

Noticias de los equipos

En el Inter, David Sassarini aún no ha dado a conocer el probable once titular. Por el momento no hay información disponible sobre bajas o sanciones: habrá novedades cuando se acerque el pitido inicial.

Por parte del Manchester City Women, Andree Jeglertz no ha comunicado la alineación prevista ni ha dado indicaciones sobre posibles ausencias por lesión o sanción. Habrá más noticias de los equipos en las horas previas al partido.

Estado de forma

El Inter suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El equipo de Sassarini ganó 3-0 al Milan en su último compromiso, después de haber vencido a la Lazio por el mismo marcador. El único tropiezo en este periodo llegó en la Women's Champions League ante el OL Lyonnes, con un contundente 6-0. El empate sin goles con el Napoli Femminile completa un balance de notable solidez en la Serie A.

El Manchester City Women ha cosechado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Tras el 5-0 endosado al West Ham, el equipo de Jeglertz ya había mostrado su regularidad con el triunfo por 3-2 sobre el Brighton y la victoria por 1-2 a domicilio ante el London City Lionesses. Los dos empates, contra el PSG en la Champions League y contra el Manchester United en la WSL, no han mermado la confianza de un equipo que ha marcado con regularidad.

Enfrentamientos previos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos anteriores entre el Inter y el Manchester City Women. Con la información disponible, no es posible ofrecer un balance histórico entre los dos equipos.

Clasificación

En la clasificación de la Women's Champions League, el Inter ocupa actualmente el octavo puesto, mientras que el Manchester City Women se encuentra en novena posición.