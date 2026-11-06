¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Serie A Femminile
team-logoCalcio Como 1907
team-logoRoma
¡Mira aquí! DAZN
Con la colaboración de

Mira en directo el Como 1907 contra la Roma hoy: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Calcio Como 1907 vs Roma
Calcio Como 1907
Roma
Serie A Femminile

Cómo ver el partido de la Serie A entre el Como 1907 y la Roma: horario de inicio y noticias sobre los equipos

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo en la que podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tablet).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Visita la plataforma oficial. Ve al sitio web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
crest
Serie A Femminile - Jornada 6

El Calcio Como 1907-Roma se transmitirá en directo por DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Calcio Como 1907 recibe a la Roma en un partido de la Serie A Femenina que enfrenta al tercer y al primer clasificado del campeonato. Las lombardas de Selena Mazzantini reciben a la Roma, líder de la competición, en lo que se presenta como una prueba importante para ambos equipos.

El Como llega a esta cita con un balance reciente de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de liga. La victoria a domicilio por 4-2 ante la Juventus sigue siendo el resultado más destacado de su buen momento de forma, aunque el empate 1-1 contra la Ternana en la última jornada puso fin a su racha de triunfos.

La Roma de Gianpiero Piovani llega, por su parte, invicta en sus últimos cuatro encuentros entre la Serie A y la Women's Champions League, con tres victorias consecutivas en liga que han consolidado su liderato. El contundente 5-2 ante la Juventus y el 4-2 frente al AC Milan dan muestra de la calidad ofensiva de una plantilla capaz de hacer daño a sus rivales.

La Roma viene de perder 2-0 contra el Chelsea en la Women's Champions League, pero en la Serie A ha mantenido un rendimiento constante. La victoria por 2-1 ante el Napoli Femminile en la última jornada de liga confirma que el equipo mantiene el rumbo incluso en las visitas más complicadas.

Para el Como, frenar al líder en casa supondría enviar un mensaje claro a sus rivales y reducir la distancia en la clasificación. Para la Roma, en cambio, sumar los tres puntos reforzaría aún más su liderato en un momento de la temporada en el que la regularidad lo es todo.

A continuación, toda la información sobre dónde seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Calcio Como 1907 contra Roma alineaciones probables

Manager

  • S. Mazzantini

En el Como, Selena Mazzantini no ha comunicado bajas ni sancionadas de cara a este partido. La posible alineación aún no se ha dado a conocer y se actualizará en las horas previas al pitido inicial.

Por parte de la Roma, Gianpiero Piovani tampoco ha facilitado información oficial sobre lesiones o sanciones. Los últimos datos sobre la plantilla disponible se añadirán en cuanto se conozcan.

Estado de forma

COM

COM - Formulario

MIL
W4-1
NAP
W1-2
JUV
W2-4
SAS
D2-2
TER
D1-1
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ROM

ROM - Formulario

LAZ
W3-1
MIL
W4-2
JUV
W2-5
CHE
L2-0
NAP
W2-1
Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Como ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de la Serie A, con doce goles a favor y ocho en contra. Su último encuentro fue el empate 1-1 contra la Ternana Femminile, que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. Entre sus resultados más destacados figura el triunfo por 4-2 en casa de la Juventus, seguido del 4-1 ante el AC Milan.

La Roma presenta cuatro resultados en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Women's Champions League: tres victorias y dos derrotas. En liga, la Roma ha ganado sus últimos tres encuentros, entre ellos el 2-1 ante el Napoli Femminile, el 2-5 frente a la Juventus y el 4-2 contra el AC Milan. Las únicas derrotas llegaron en la Women's Champions League, ante el Chelsea y el Barcelona. En total, la Roma ha marcado trece goles y ha encajado diez en los cinco partidos considerados.

Enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos anteriores entre el Calcio Como 1907 y la Roma Femminile. Por tanto, no es posible ofrecer un balance histórico de los duelos directos entre ambos equipos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
5500177+1015
W
W
W
W
W
2
InterInterINT
5410100+1013
W
D
W
W
W
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
5320137+611
D
D
W
W
W
4
Como WomenComo WomenCOM
52214408
W
D
D
L
W
5
FiorentinaFiorentinaFIO
52126607
L
W
D
W
L
6
Ternana FemminileTernana FemminileTER
521257-27
D
L
W
W
L
7
AC MilanAC MilanMIL
5203810-26
L
W
L
W
L
8
JuventusJuventusJUV
52031013-36
W
L
L
L
W
9
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
511378-14
L
D
W
L
L
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
502327-52
D
L
L
L
D
11
LazioLazioLAZ
502317-62
L
D
L
L
D
12
SassuoloSassuoloSAS
5023411-72
D
D
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Descenso

En la Serie A Femenina, la Roma ocupa la primera posición, mientras que el Calcio Como 1907 se encuentra en el tercer puesto de la clasificación general.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google