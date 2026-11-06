¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo en la que podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tablet).

Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tablet). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

España DAZN Estados Unidos Fubo

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial. Ve al sitio web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos.

Ve al sitio web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos. Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Serie A Femminile - Jornada 6 7 nov 2026 - 06:30

El Calcio Como 1907-Roma se transmitirá en directo por DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Calcio Como 1907 recibe a la Roma en un partido de la Serie A Femenina que enfrenta al tercer y al primer clasificado del campeonato. Las lombardas de Selena Mazzantini reciben a la Roma, líder de la competición, en lo que se presenta como una prueba importante para ambos equipos.

El Como llega a esta cita con un balance reciente de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de liga. La victoria a domicilio por 4-2 ante la Juventus sigue siendo el resultado más destacado de su buen momento de forma, aunque el empate 1-1 contra la Ternana en la última jornada puso fin a su racha de triunfos.

La Roma de Gianpiero Piovani llega, por su parte, invicta en sus últimos cuatro encuentros entre la Serie A y la Women's Champions League, con tres victorias consecutivas en liga que han consolidado su liderato. El contundente 5-2 ante la Juventus y el 4-2 frente al AC Milan dan muestra de la calidad ofensiva de una plantilla capaz de hacer daño a sus rivales.

La Roma viene de perder 2-0 contra el Chelsea en la Women's Champions League, pero en la Serie A ha mantenido un rendimiento constante. La victoria por 2-1 ante el Napoli Femminile en la última jornada de liga confirma que el equipo mantiene el rumbo incluso en las visitas más complicadas.

Para el Como, frenar al líder en casa supondría enviar un mensaje claro a sus rivales y reducir la distancia en la clasificación. Para la Roma, en cambio, sumar los tres puntos reforzaría aún más su liderato en un momento de la temporada en el que la regularidad lo es todo.

A continuación, toda la información sobre dónde seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

En el Como, Selena Mazzantini no ha comunicado bajas ni sancionadas de cara a este partido. La posible alineación aún no se ha dado a conocer y se actualizará en las horas previas al pitido inicial.

Por parte de la Roma, Gianpiero Piovani tampoco ha facilitado información oficial sobre lesiones o sanciones. Los últimos datos sobre la plantilla disponible se añadirán en cuanto se conozcan.

Estado de forma

El Como ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de la Serie A, con doce goles a favor y ocho en contra. Su último encuentro fue el empate 1-1 contra la Ternana Femminile, que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. Entre sus resultados más destacados figura el triunfo por 4-2 en casa de la Juventus, seguido del 4-1 ante el AC Milan.

La Roma presenta cuatro resultados en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Women's Champions League: tres victorias y dos derrotas. En liga, la Roma ha ganado sus últimos tres encuentros, entre ellos el 2-1 ante el Napoli Femminile, el 2-5 frente a la Juventus y el 4-2 contra el AC Milan. Las únicas derrotas llegaron en la Women's Champions League, ante el Chelsea y el Barcelona. En total, la Roma ha marcado trece goles y ha encajado diez en los cinco partidos considerados.

Enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos anteriores entre el Calcio Como 1907 y la Roma Femminile. Por tanto, no es posible ofrecer un balance histórico de los duelos directos entre ambos equipos.

Clasificación

En la Serie A Femenina, la Roma ocupa la primera posición, mientras que el Calcio Como 1907 se encuentra en el tercer puesto de la clasificación general.