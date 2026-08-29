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Mira: el revulsivo de oro Thijs Dallinga firma un debut soñado en la Bundesliga con dos goles en los últimos minutos

FC Colonia vs Hoffenheim
FC Colonia
Hoffenheim
Bundesliga
T. Dallinga

Thijs Dallinga hizo este sábado por la tarde su debut en la Bundesliga con el FC Köln. Para el neerlandés fue un partido difícil de olvidar. Dallinga entró como suplente a mitad de la segunda parte y logró darle la vuelta por completo al duelo ante el TSG Hoffenheim con dos goles: 3-2.

El Hoffenheim comenzó con Wouter Burger en el once y Mats Rots en el banquillo. Los visitantes firmaron un arranque fuerte ante el Köln y lograron romper la igualdad al borde de la media hora por medio de Adam Daghim.

Rav van den Berg y Dallinga vieron desde el banquillo cómo su equipo empataba tras el descanso gracias a Said El Mala. El centrocampista inició él mismo la jugada y después definió con sangre fría al palo largo: 1-1.

A mitad de la segunda parte, Dallinga saltó al campo. Recién ingresado, el delantero tuvo que ver cómo el Hoffenheim volvía a ponerse por delante. En un córner, Ozan Kabak cabeceó el 1-2 al fondo de la red.

Sin embargo, el Köln volvió a mostrar capacidad de reacción, porque apenas unos minutos después llegó el 2-2. Dallinga atacó bien el primer palo para devolver la igualdad al marcador con un bonito gol.

El neerlandés encendió a la afición local en los compases finales al firmar también el definitivo 3-2. El Hoffenheim no logró despejar el balón de su propia área. Después de que la pelota le llegara a Dallinga tras varios rebotes, no se lo pensó. El delantero remató de primeras con éxito y le dio así al Köln una gran remontada y un excelente inicio de temporada.





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