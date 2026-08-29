Thijs Dallinga hizo este sábado por la tarde su debut en la Bundesliga con el FC Köln. Para el neerlandés fue un partido difícil de olvidar. Dallinga entró como suplente a mitad de la segunda parte y logró darle la vuelta por completo al duelo ante el TSG Hoffenheim con dos goles: 3-2.

El Hoffenheim comenzó con Wouter Burger en el once y Mats Rots en el banquillo. Los visitantes firmaron un arranque fuerte ante el Köln y lograron romper la igualdad al borde de la media hora por medio de Adam Daghim.

Rav van den Berg y Dallinga vieron desde el banquillo cómo su equipo empataba tras el descanso gracias a Said El Mala. El centrocampista inició él mismo la jugada y después definió con sangre fría al palo largo: 1-1.

A mitad de la segunda parte, Dallinga saltó al campo. Recién ingresado, el delantero tuvo que ver cómo el Hoffenheim volvía a ponerse por delante. En un córner, Ozan Kabak cabeceó el 1-2 al fondo de la red.

Sin embargo, el Köln volvió a mostrar capacidad de reacción, porque apenas unos minutos después llegó el 2-2. Dallinga atacó bien el primer palo para devolver la igualdad al marcador con un bonito gol.

El neerlandés encendió a la afición local en los compases finales al firmar también el definitivo 3-2. El Hoffenheim no logró despejar el balón de su propia área. Después de que la pelota le llegara a Dallinga tras varios rebotes, no se lo pensó. El delantero remató de primeras con éxito y le dio así al Köln una gran remontada y un excelente inicio de temporada.















