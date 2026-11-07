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Serie A
team-logoSSC Nápoles
Diego Armando Maradona
team-logoLazio
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Mira el Napoli-Lazio en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

SSC Nápoles vs Lazio
SSC Nápoles
Lazio
Serie A

Cómo ver el partido de la Serie A entre el Napoli y la Lazio, con el horario de inicio y las novedades de los equipos

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crest
Serie A - Jornada 11
Diego Armando Maradona

El Napoli-Lazio se retransmitirá en directo por DAZN, que posee los derechos de todos los partidos de la Serie A 2026/27. A continuación, las opciones para seguir el encuentro.

El Napoli recibe a la Lazio en el Diego Armando Maradona en un duelo de Serie A que llega en un momento delicado para ambos equipos, aunque por motivos opuestos.

El Napoli de Massimiliano Allegri atraviesa una etapa de grandes dificultades. Tras perder 2-0 ante la Juventus en la liga, el Napoli sufrió una dura derrota por 4-1 contra el Porto en la Champions League. Los goles de Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior y Samu, este último de penalti, hundieron a un equipo que había logrado empatar con un tanto de McTominay en la primera parte. El resultado dejó al descubierto tensiones internas evidentes, con una discusión sobre el campo entre De Bruyne y Lucca, mientras que la continuidad de Allegri parece estar cada vez más en entredicho.

La Lazio, por el contrario, llega como líder de la Serie A después de diez jornadas, con cinco victorias consecutivas. Los hombres de Gennaro Gattuso ganaron 2-1 al Cagliari en su último partido, confirmando su excelente momento de forma.

La ausencia de Mattia Zaccagni, sin embargo, pesa sobre la Lazio. El capitán se lesionó en un muslo durante el partido contra el Cagliari y el periodo de recuperación podría llegar hasta un mes. Para sustituirlo, Gattuso parece inclinarse por dar una oportunidad como titular a Andrea Pinamonti, aunque Noslin sigue siendo una opción concreta.

Por su parte, el Napoli ya tiene una larga lista de bajas: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres y Spinazzola, entre otros, siguen fuera. Allegri recupera a De Bruyne y Hojlund, pero el equipo necesita recuperar la solidez y los resultados antes de que la situación se vuelva irreversible.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

SSC Nápoles contra Lazio alineaciones probables

3-5-1-1
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Formación
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
A. MeretA. MeretS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardA. PedrazaA. PedrazaR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneK. TaylorK. TaylorA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-5-1-1
SSC Nápoles

Once inicial

Lazio

Manager

  • M. Allegri
  • G. Gattuso

El Napoli tiene que hacer frente a una larga lista de bajas: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo y Olivera están fuera por lesión, mientras que Marianucci está sancionado. Se espera que Allegri alinee a Meret en la portería; Beukema, Rafa Marín y Rrahmani en defensa; Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa y Gilmour en el centro del campo; y Hojlund en ataque.

La Lazio no puede contar con Furlanetto, Gudmundsson ni Zaccagni por lesión. Gattuso apuesta por Mandas bajo palos; Sutalo, Provstgaard y Floriani Mussolini en defensa; Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane e Isaksen en el centro del campo; y Noslin y Cancellieri en el tridente ofensivo.

Estado de forma

NAP

NAP - Formulario

BOD
W4-3
ROM
D3-3
MON
W1-4
JUV
L2-0
POR
L4-1
Gol marcado (encajado)
12/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LAZ

LAZ - Formulario

MON
W3-1
JUV
W0-3
PAR
W2-1
SAS
W2-6
CGL
W2-1
Gol marcado (encajado)
16/5
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Napoli ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente es la dura derrota por 4-1 contra el Porto en la Champions League, precedida por la caída por 2-0 ante la Juventus en la Serie A. En esos cinco encuentros, el Napoli ha marcado doce goles y ha encajado once.

La Lazio ha ganado sus últimos cinco partidos de liga, con un rendimiento ofensivo notable. La última victoria llegó por 2-1 contra el Cagliari, mientras que antes había goleado al Sassuolo por 6-2 a domicilio. En esos cinco encuentros, el equipo de Gattuso ha marcado trece goles y ha encajado seis.

Enfrentamientos anteriores

Cara a cara

SSC NápolesEmpateLazio
1
1
3
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
F
Copa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el Napoli se impuso 2-0 en casa de la Lazio en la Serie A. Si se tienen en cuenta los cinco enfrentamientos anteriores disponibles, la Lazio ha ganado dos veces y el Napoli, tres, con un empate 2-2 en febrero de 2025. La Lazio perdió los dos duelos directos de la temporada 2025/26 de la Serie A contra el Napoli.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
108112613+1325
L
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
107302810+1824
W
W
D
W
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
W
W
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
106312112+921
W
L
W
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
W
W
D
W
L
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
W
L
W
L
D
8
SSC NápolesSSC NápolesNAP
104241713+414
L
W
D
L
W
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
W
W
W
L
W
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
L
L
W
W
W
11
GénovaGénovaGEN
104151014-413
W
W
W
L
W
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
L
L
L
L
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
L
D
D
L
W
14
LecceLecceLEC
103071121-109
L
L
L
W
L
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
W
D
L
L
L
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
W
D
L
L
L
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
L
L
L
L
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
L
L
L
W
L
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
W
L
L
L
W
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
L
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, la Lazio ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que el Napoli se encuentra en la octava posición.

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