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Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

El Lecce-Genoa se retransmitirá en directo por DAZN, NOW y Sky Sport. A continuación, las opciones para suscribirse y seguir el partido.

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El Lecce recibe al Genoa en el Estadio Ettore Giardiniero - Via del Mare en un duelo de Serie A entre dos equipos muy próximos en la zona media de la clasificación.

Los salentinos de Eusebio Di Francesco llegan a esta cita en un momento difícil: cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga reflejan las dificultades del equipo para encontrar continuidad. Su último encuentro, una dura derrota por 5-1 ante el Frosinone, ha aumentado la preocupación en el Lecce.

El Genoa, en cambio, se presenta en el Via del Mare con un ánimo muy distinto. El equipo de Daniele De Rossi venció a la Juventus por 2-0 el miércoles por la noche en el Ferraris, una victoria que ha devuelto el entusiasmo al entorno del Genoa y consolidado su posición en la clasificación.

Para el Lecce es un partido en el que no puede fallar. El equipo debe afrontar varias bajas importantes y la sanción de Kialonda Gaspar, que complica aún más los planes defensivos de Di Francesco.

De Rossi, por su parte, cuenta con una plantilla que ha demostrado solidez en las últimas semanas, con tres victorias en los últimos cuatro partidos de liga. El Genoa querrá confirmar su buen momento fuera de casa.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

El Lecce no podrá contar con Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti ni Medon Berisha por lesión, mientras que Kialonda Gaspar está sancionado. Di Francesco podría apostar por el siguiente once: Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Monteiro; Gandelman, Maleh, Ngom; Gallo, Veiga; Esteban.

El Genoa no podrá contar con Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh ni Lorenzo Venturino por lesión. De Rossi podría alinear el siguiente once: Bijlow; Vasquez, Oestigard, Marcandalli; Ellertsson, Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup; Vitinha, Osmajic. Se esperan novedades en las horas previas al inicio del partido.

Estado de forma

El Lecce ha sumado una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, con nueve goles a favor y once en contra. Los salentinos llegan tras la dura derrota por 5-1 ante el Frosinone, precedida por la derrota por 0-2 frente a la Juventus. La única nota positiva del periodo reciente sigue siendo el contundente 3-0 que le endosaron al Udinese. El equipo de Di Francesco lleva tres partidos consecutivos sin ganar.

El Genoa presenta un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con seis goles a favor y cuatro en contra. El equipo llega tras la victoria por 2-0 sobre la Juventus en el Ferraris y, antes de eso, había vencido al Venezia por 1-0. Las dos derrotas de esta serie llegaron ante la Roma en liga y ante el Rapid de Bucarest en un amistoso.

Enfrentamientos anteriores

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 24 de mayo de 2026, cuando el Lecce se impuso por 1-0 en casa en Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance está equilibrado: el Genoa ha ganado dos veces y el Lecce una, con dos empates. Los dos últimos duelos en el Via del Mare se saldaron con una victoria para cada equipo.

Clasificación

En Serie A, el Lecce ocupa el decimocuarto puesto, mientras que el Genoa es decimotercero: solo un punto separa a ambos equipos en la clasificación.

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