Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

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La Lazio de Rino Gattuso recibe al Cagliari en el Estadio Olímpico de Roma en un partido de Serie A que llega en un momento de gran entusiasmo para la Lazio.

Nueve victorias en las primeras diez jornadas y un solo empate: el equipo de la capital está construyendo algo sólido en lo alto de la clasificación, con el Inter a solo tres puntos de distancia.

El último partido dejó huella. La Lazio arrolló al Sassuolo por un contundente 6-2 en el Mapei Stadium, con goles de Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini y Zaccagni, además de un doblete de Noslin. Un resultado que consolidó su liderato en solitario.

El Cagliari llega al Olímpico en una situación opuesta. El equipo de Fabio Pisacane ha perdido tres partidos consecutivos, el último por 4-2 contra la Roma, y busca desesperadamente un cambio de rumbo para ascender desde la zona media de la tabla.

Nzola, que ya marcó contra la Roma, lidera el ataque del Cagliari. Pero la tarea del equipo sardo se presenta complicada ante una Lazio en este estado de forma.

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Noticias de los equipos

Gattuso confía en el bloque que ha dominado el campeonato hasta ahora. Christos Mandas se mantiene en la portería, con Floriani Mussolini como lateral derecho, Doekhi y Provstgaard como centrales y Nuno Tavares por la izquierda. Frattesi, Belahyane y Taylor ocupan el centro del campo, mientras que el tridente ofensivo lo forman Isaksen, Noslin y Zaccagni. Gudmundsson y Furlanetto siguen de baja por lesión.

Pisacane vuelve a apostar por el 4-3-2-1 para el Cagliari. Caprile defiende la portería; por delante de él, una línea de cuatro con Mina, Rodriguez, Obert y Zé Pedro. Winks y Deiola vuelven al once inicial en el centro del campo junto a Romano, mientras que Adopo y Maldini juegan por detrás de Nzola, único delantero. Idrissi y Felici no están disponibles por lesión.

Estado de forma

La Lazio llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cuatro encuentros de Serie A y solo ha empatado en un amistoso contra la Juve Stabia. En la última jornada de liga venció al Sassuolo por 6-2 a domicilio, mientras que antes había superado a la Juventus por 3-0 y al Parma por 2-1. En sus últimos cinco partidos, la Lazio ha marcado 17 goles y ha encajado 10.

El Cagliari, en cambio, solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y acumula tres derrotas consecutivas antes de este encuentro. Su última victoria fue a domicilio contra el Udinese, por 1-0. En sus cinco partidos más recientes, el equipo sardo ha marcado 4 goles y ha encajado 11.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a febrero de 2026, cuando el partido contra el Cagliari terminó 0-0. Antes de ese empate, la Lazio había ganado en casa por 2-0 en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Serie A, la Lazio se ha impuesto en tres ocasiones, con un empate y una derrota, y ha marcado un total de 9 goles frente a los 2 del Cagliari.

Clasificación

En la Serie A, la Lazio ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación, mientras que el Cagliari se encuentra en el undécimo puesto.

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