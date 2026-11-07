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Serie C - Jornada 13 7 nov 2026 - 08:30

El Inter U23-Salernitana se retransmite en directo por Sky Sport y en streaming por NOW. Estos son los canales disponibles para seguir el partido.

El Inter U23 recibe a la Salernitana en el Grupo C de la Serie C, en un duelo entre dos equipos que buscan continuidad en una fase delicada de la temporada.

El Inter U23 llega a esta cita tras perder 1-0 contra el Cosenza en la última jornada, un resultado que puso fin a una racha positiva en la que había conseguido una victoria por 2-1 sobre la Scafatese. El equipo local ocupa actualmente el noveno puesto de la clasificación.

La Salernitana llega con un estado de ánimo similar. Empató 1-1 contra el Savoia en la jornada más reciente, después de la dura derrota por 3-0 ante el AZ Picerno que había frenado su buen momento. El equipo de Campania se encuentra en el duodécimo puesto del grupo.

Ambos equipos han mostrado carácter ofensivo en las últimas semanas, pero también fragilidades defensivas que el rival intentará aprovechar. Se espera un partido equilibrado, con los dos conjuntos en busca de puntos para consolidar su posición.

Para seguir el duelo en directo, aquí tienes toda la información sobre cómo ver el Inter U23-Salernitana por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Por el momento no hay información oficial sobre lesiones, sanciones o la posible alineación del Inter U23. Las novedades se incorporarán en las horas previas al pitido inicial.

La situación es similar en la Salernitana: no hay datos confirmados sobre el estado de la plantilla ni sobre las bajas. Las últimas noticias sobre las alineaciones de ambos equipos se conocerán poco antes del partido.

Estado de forma

El Inter U23 suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Serie C. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 contra el Cosenza, precedida por la victoria por 2-1 sobre la Scafatese. En ese tramo, el Inter U23 ha marcado ocho goles y ha encajado siete. El contundente 4-0 ante el Giugliano fue la muestra más convincente de la capacidad ofensiva del equipo.

La Salernitana llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Empató 1-1 contra el Savoia en la última jornada, después de perder 3-0 ante el AZ Picerno. En los cinco partidos considerados, el equipo ha marcado cuatro goles y ha encajado cinco. La victoria por 2-1 contra el Bari fue el resultado más positivo de la serie.

Enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Inter U23 y la Salernitana. No es posible ofrecer información histórica sobre los duelos directos entre ambos equipos.

Clasificación

En el Grupo C de la Serie C, el Inter U23 ocupa el noveno puesto, mientras que la Salernitana se encuentra en la duodécima posición de la clasificación.