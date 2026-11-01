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Serie A Femminile
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Mira el Inter-Lazio en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Inter vs Lazio
Inter
Lazio
Serie A Femminile

Cómo ver el partido de Serie A entre Inter y Lazio: hora de inicio y noticias de los equipos

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Serie A Femminile - Jornada 5

El Inter-Lazio femenino se transmite en directo por DAZN. A continuación, los detalles para acceder a la retransmisión del partido.

Inter y Lazio se enfrentan en la Serie A femenina en un duelo entre dos equipos con ambiciones y momentos de forma muy diferentes. El Inter de David Sassarini recibe al Lazio de Gianluca Grassadonia en un partido que puede tener consecuencias concretas para la posición de ambos en la clasificación.

El Inter llega a esta cita tras una dura derrota por 6-0 ante el OL Lyonnes en la Women's Champions League, un resultado que puso fin a una racha positiva en la liga. El Inter ocupa la tercera posición en la Serie A femenina, un puesto que refleja la solidez construida por Sassarini a lo largo de la temporada.

El Lazio de Grassadonia, en cambio, atraviesa un momento difícil. El Lazio ocupa la undécima posición y afronta este partido fuera de casa con tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, una trayectoria que lo ha relegado a la parte baja de la tabla.

En los enfrentamientos recientes entre ambos equipos, el Inter se ha impuesto al Lazio con cierta regularidad, incluido un contundente 5-2 el pasado abril. Esa continuidad de resultados influye inevitablemente en el ánimo con el que los dos equipos afrontan este partido.

Para el Inter, es una oportunidad de consolidar su posición en la zona alta de la tabla tras el duro golpe europeo. Para el Lazio, en cambio, los tres puntos son casi imprescindibles para alejarse de la zona de peligro. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

Inter contra Lazio alineaciones probables

Manager

  • D. Sassarini

En el Inter, David Sassarini aún no ha dado a conocer la alineación oficial ni información sobre lesiones o sanciones. Las novedades sobre el Inter se comunicarán en cuanto estén disponibles, poco antes del inicio del partido.

En el Lazio de Gianluca Grassadonia tampoco están disponibles por el momento la posible alineación ni noticias sobre bajas o jugadoras sancionadas. En las próximas horas se añadirán más novedades sobre el Lazio.

Estado de forma

INT

INT - Formulario

WIE
D1-1
COM
W0-2
PAR
W3-0
NAP
D0-0
OLL
L6-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
LAZ

LAZ - Formulario

FIO
L2-1
PAR
D0-0
ROM
L3-1
TER
L1-0
COM
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Inter ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó en la Women's Champions League ante el OL Lyonnes, con un duro 6-0 que interrumpió una buena racha en la liga. Antes, el Inter había vencido al Parma Calcio 1913 por 3-0 y al Como Women por 2-0. En esos cinco encuentros, el Inter mantuvo su portería a cero en dos ocasiones.

El Lazio llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante el Como Women, precedido de una derrota por 1-0 frente al Ternana Femminile. El Lazio también perdió contra la Roma por 3-1 y contra la Fiorentina por 2-1, y sumó un solo punto en sus últimas tres salidas ligueras.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

InterEmpateLazio
4
1
0
Serie A Femminile
Inter badge
Inter
INT
5
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
F
Serie A Femminile
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
Inter badge
Inter
INT
2
F
Serie A Femminile
Lazio badge
Lazio
LAZ
4
Inter badge
Inter
INT
4
F
Serie A Femminile
Inter badge
Inter
INT
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
F
Serie A Femminile
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Inter badge
Inter
INT
3
F
15Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El Inter venció al Lazio por 5-2 en abril de 2026 en la Serie A femenina, el enfrentamiento directo más reciente entre ambos equipos. En los últimos cinco precedentes, el Inter ha ganado tres veces, con un empate y una sola victoria del Lazio. El partido de febrero de 2025, que terminó 4-4, sigue siendo el más igualado de la serie, mientras que el Inter también se impuso por 2-0 en noviembre de 2025 y por 1-0 en noviembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
4400156+912
W
W
W
W
2
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
5320137+611
D
D
W
W
W
3
InterInterINT
431070+710
D
W
W
W
4
FiorentinaFiorentinaFIO
421154+17
W
D
W
L
5
Ternana FemminileTernana FemminileTER
521257-27
D
L
W
W
L
6
AC MilanAC MilanMIL
420289-16
W
L
W
L
7
Como WomenComo WomenCOM
412134-15
D
D
L
W
8
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
41126604
D
W
L
L
9
JuventusJuventusJUV
4103812-43
L
L
L
W
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
502327-52
D
L
L
L
D
11
LazioLazioLAZ
402214-32
D
L
L
D
12
SassuoloSassuoloSAS
5023411-72
D
D
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Descenso

En la Serie A femenina, el Inter ocupa la tercera posición y el Lazio, la undécima. El Inter aspira a mantenerse entre los equipos que luchan por los primeros puestos, mientras que el Lazio necesita puntos para alejarse de la parte baja de la clasificación.

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