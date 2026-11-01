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Serie A Femminile - Jornada 5 1 nov 2026 - 06:30

El Inter-Lazio femenino se transmite en directo por DAZN. A continuación, los detalles para acceder a la retransmisión del partido.

Inter y Lazio se enfrentan en la Serie A femenina en un duelo entre dos equipos con ambiciones y momentos de forma muy diferentes. El Inter de David Sassarini recibe al Lazio de Gianluca Grassadonia en un partido que puede tener consecuencias concretas para la posición de ambos en la clasificación.

El Inter llega a esta cita tras una dura derrota por 6-0 ante el OL Lyonnes en la Women's Champions League, un resultado que puso fin a una racha positiva en la liga. El Inter ocupa la tercera posición en la Serie A femenina, un puesto que refleja la solidez construida por Sassarini a lo largo de la temporada.

El Lazio de Grassadonia, en cambio, atraviesa un momento difícil. El Lazio ocupa la undécima posición y afronta este partido fuera de casa con tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, una trayectoria que lo ha relegado a la parte baja de la tabla.

En los enfrentamientos recientes entre ambos equipos, el Inter se ha impuesto al Lazio con cierta regularidad, incluido un contundente 5-2 el pasado abril. Esa continuidad de resultados influye inevitablemente en el ánimo con el que los dos equipos afrontan este partido.

Para el Inter, es una oportunidad de consolidar su posición en la zona alta de la tabla tras el duro golpe europeo. Para el Lazio, en cambio, los tres puntos son casi imprescindibles para alejarse de la zona de peligro. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

En el Inter, David Sassarini aún no ha dado a conocer la alineación oficial ni información sobre lesiones o sanciones. Las novedades sobre el Inter se comunicarán en cuanto estén disponibles, poco antes del inicio del partido.

En el Lazio de Gianluca Grassadonia tampoco están disponibles por el momento la posible alineación ni noticias sobre bajas o jugadoras sancionadas. En las próximas horas se añadirán más novedades sobre el Lazio.

Estado de forma

El Inter ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó en la Women's Champions League ante el OL Lyonnes, con un duro 6-0 que interrumpió una buena racha en la liga. Antes, el Inter había vencido al Parma Calcio 1913 por 3-0 y al Como Women por 2-0. En esos cinco encuentros, el Inter mantuvo su portería a cero en dos ocasiones.

El Lazio llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante el Como Women, precedido de una derrota por 1-0 frente al Ternana Femminile. El Lazio también perdió contra la Roma por 3-1 y contra la Fiorentina por 2-1, y sumó un solo punto en sus últimas tres salidas ligueras.

Enfrentamientos directos

El Inter venció al Lazio por 5-2 en abril de 2026 en la Serie A femenina, el enfrentamiento directo más reciente entre ambos equipos. En los últimos cinco precedentes, el Inter ha ganado tres veces, con un empate y una sola victoria del Lazio. El partido de febrero de 2025, que terminó 4-4, sigue siendo el más igualado de la serie, mientras que el Inter también se impuso por 2-0 en noviembre de 2025 y por 1-0 en noviembre de 2024.

Clasificación

En la Serie A femenina, el Inter ocupa la tercera posición y el Lazio, la undécima. El Inter aspira a mantenerse entre los equipos que luchan por los primeros puestos, mientras que el Lazio necesita puntos para alejarse de la parte baja de la clasificación.