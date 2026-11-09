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Liga de Campeones - Jornada 4 10 nov 2026 - 15:00 Stadio Brianteo

El Inter vs. Manchester City Women se retransmitirá en directo por Disney+. A continuación, los detalles para acceder a la retransmisión.

El Inter recibe al Manchester City Women en el Estadio Brianteo de Monza en un partido de la Women's Champions League. Ambos equipos se enfrentan con sus aspiraciones europeas aún intactas, en un encuentro que podría resultar decisivo para sus respectivos caminos en el torneo.

El Inter llega a esta cita con buenas sensaciones tras una racha positiva en la liga. El equipo de David Sassarini venció 3-0 al AC Milan en la última jornada de la Serie A Femminile, confirmando una solidez defensiva que se ha convertido en una de sus señas de identidad esta temporada. En la Women's Champions League, sin embargo, el Inter sabe que el nivel sube considerablemente.

El Manchester City Women, dirigido por Andree Jeglertz, ha respondido con autoridad a sus últimos desafíos en la WSL. El equipo goleó 5-0 al West Ham en la última jornada de liga, un resultado que refleja la calidad ofensiva de un conjunto capaz de ofrecer fútbol de alto nivel con regularidad.

En Europa, el City empató 1-1 con el Paris Saint-Germain en su último partido de la Women's Champions League, un resultado que mantiene abierta la clasificación. Jeglertz sabe que una victoria en Italia daría a su equipo un impulso importante en la clasificación del grupo.

Los dos equipos ocupan la octava y la novena posición, respectivamente, en la clasificación de la Women's Champions League, señal de que cada punto cuenta en esta fase de la competición. Quien salte al campo con mayor determinación en Monza tendrá la oportunidad de dar un paso adelante significativo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido por televisión y en directo por streaming.

Noticias de los equipos

En el Inter, David Sassarini aún no ha dado a conocer el posible once titular. Por el momento, no hay información disponible sobre bajas o sanciones; se ofrecerán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Por parte del Manchester City Women, Andree Jeglertz no ha comunicado la alineación prevista ni ha dado indicaciones sobre posibles bajas por lesión o sanción. Habrá más noticias de los equipos en las horas previas al partido.

Estado de forma

El Inter suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El equipo de Sassarini venció 3-0 al Milan en su último compromiso, después de haber derrotado a la Lazio por el mismo resultado. Su único tropiezo en este periodo llegó en la Women's Champions League ante el OL Lyonnes, con un contundente 6-0. El empate sin goles con el Napoli Femminile completa un balance de considerable solidez en la Serie A.

El Manchester City Women ha conseguido tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Tras endosarle un 5-0 al West Ham, el equipo ya había mostrado regularidad con el triunfo por 3-2 ante el Brighton y la victoria por 1-2 en el campo del London City Lionesses. Los dos empates, frente al PSG en la Champions League y al Manchester United en la WSL, no han mermado la confianza de un conjunto que ha marcado con regularidad.

Enfrentamientos previos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre el Inter y el Manchester City Women. Con la información disponible, no es posible ofrecer un balance histórico entre ambos equipos.

Clasificación

En la clasificación de la Women's Champions League, el Inter ocupa actualmente la octava posición, mientras que el Manchester City Women se encuentra en la novena.